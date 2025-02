Nova ponte através de Cauvery entre Nerur e Unniyur que será concluída em junho

A nova ponte se aproxima de Cauvery entre Nerur, no distrito de Karur e Unniyur, no distrito de Touchi. | Crédito da foto: acordo especial

Espera -se que a construção de uma nova ponte através de Cauvery entre Nerur, no distrito de Karur e Unniyur, no distrito de Touchi, seja concluída em junho.

Cerca de 85% dos trabalhos de construção na ponte foram concluídos até agora, disseram fontes no departamento de estradas estaduais (asa do projeto) O hindu.

“As capas foram concluídas e trabalhando na construção da estrada de aproximação de ambos os lados. Resta acabar com a construção do parapeito e algumas outras obras aliadas. Planejamos concluir o trabalho para maio ou junho ”, disse um funcionário do departamento.

A construção da ponte seria um grande alívio para os moradores de ambos os lados do rio. Unniyur fica a 4 km de Kattuputhur, no distrito de Touchi, e os moradores agora precisam viajar cerca de 30 km para chegar a Nerur do outro lado. Nerur fica a cerca de 11 km de Karur. A construção da ponte reduziria drasticamente o tempo de viagem para os moradores.

O Sadasiva Brahmendral Adhishtanam, localizado em Nerur, atrai um grande número de turistas. A ponte melhoraria significativamente a conectividade da estrada na região e o tempo de viagem entre Touchi e Karur e entre Karur e Chennai cairia significativamente quando a ponte se abriu para o tráfego.

A ponte de alto nível teria 1,1 km de comprimento com 26 seções. A largura geral da ponte seria de 12,90 metros, incluindo pavimentos de ambos os lados. Uma ponte menor seria construída através de um canal como parte da estrada de aproximação do lado Unniyur.