Nova sensação! Pizza Durian Musang King Mozzarella, uma combinação única e tentadora

Jacarta – Durian, é uma fruta popular entre muitas pessoas na Indonésia. O sabor adocicado com aroma distinto faz com que o durião tenha um charme próprio que o torna uma das prima donas do setor frutícola.

O durian em si tem vários tipos, e o mais famoso e querido é Musang King ou também conhecido como rei durian. Não só pode ser consumido diretamente, mas o durião também pode ser processado em vários tipos de criações de alimentos ou bebidas.

Com base no amor das pessoas pela fruta durian, a Pizza Hut Indonésia no início de 2025 trará um novo avanço no mundo culinário ao lançar seu mais novo menu, chamado Serively Musangking.

No mais novo cardápio da Pizza Hut, as pessoas serão mimadas com o sabor luxuoso do durian Musang King combinado com o cremoso queijo mussarela verdadeiro que vem junto em um prato de pizza.

“De nossa parte, vemos que o durião é uma das frutas mais populares entre os indonésios. Talvez cerca de 80% dos indonésios gostem do durião”, disse Elvin Rahardja, chefe de marketing da Pizza Hut Indonesia, em entrevista coletiva na região. Tebet, Sul de Jacarta, terça-feira, 21 de janeiro de 2025.

“Então o que queremos apresentar na Pizza Hut é a inovação da fruta durião, que é a preferida dos indonésios, combinada com o sabor da Pizza Hut, principalmente com o verdadeiro queijo mussarela, então é essa combinação que queremos tentar oferecer ao povo indonésio”, acrescentou.

Sério Musangking Durian Fruit Musang King Menu na Pizza Hut vem em variantes do menu Personal e Regular Pizza Royal Musangking. Além da pizza, há também um menu Musangking Crispy Melts na forma de uma sobremesa de pão fino e crocante recheado com durian Musang King combinado com molho de creme.

Além disso, há também um menu de Musangking Silky Smoothie, uma combinação de musang king durian com leite fresco. Depois, há também uma combinação de musang kin durian com sorvete de baunilha no menu de sobremesas Moussesangking Flaky Puff.

“Acho que esta é uma inovação ousada porque nunca fizemos uma inovação como esta, transformando pizza e durião em um só. Espera-se, é claro, que isso seja um atrativo para muitas pessoas experimentarem”, disse Elvin.