Novak Djokovic vaiado após desistir do Aberto da Austrália devido a lesões

Curioso Novak Djokovic aposentadoria inesperada no meio do jogo e as vaias que se seguiram durante o Aberto da Austrália semifinal? A lenda do tênis, forçada a sair da quadra devido a uma lesão, enfrentou uma reação atípica da multidão ao emergir. Com detalhes limitados sobre a extensão da sua condição, surgem questões sobre o seu futuro e as circunstâncias que rodeiam o momento.

Vamos mergulhar no que aconteceu, nas implicações para Novak Djokovic e no torneio, e como os fãs e jogadores responderam às vaias e à reviravolta dramática dos acontecimentos.

A lesão de Novak Djokovic o forçou a desistir do jogo do Aberto da Austrália

Em 24 de janeiro de 2025, Novak Djokovic desistiu da semifinal do Aberto da Austrália contra Alexander Zverev devido a uma ruptura muscular na perna esquerda.

Djokovic perdeu o primeiro set por 7-6 (5) e sofreu a partida, apertando a mão de Zverev enquanto vaias ecoavam da multidão. A lesão, sofrida pela primeira vez na vitória nas quartas de final sobre Carlos Alcaraz, piorou na semifinal, apesar da medicação e da fisioterapia.

No seu cartão postal comentárioDjokovic reconheceu a gravidade da lesão: “Perto do final do primeiro set, comecei a sentir cada vez mais dores e era demais para mim aguentar.” Zverev, que expressou admiração pelas contribuições de Djokovic ao tênis, pediu à multidão que respeitasse o 10 vezes campeão do Aberto da Austrália. “Se você não pode continuar uma partida de tênis, isso realmente significa que você não pode continuar”, enfatizou Zverev.

Este é o segundo grande torneio num ano em que Djokovic desistiu devido a lesão, após a sua desistência do Aberto da França de 2024. Apesar destes contratempos, o jogador de 37 anos reiterou a sua intenção de continuar a competir: “Vou esforçar-me para vencer. mais tiros. A Austrália sempre permanecerá na minha cabeça e no meu coração como a melhor batida que já joguei.”

Zverev, que chegou à sua primeira final do Aberto da Austrália, destacou as dificuldades de Djokovic no desempate. Ele descreveu a partida como fisicamente exigente. A segunda cabeça-de-chave enfrentará Jannik Sinner ou Ben Shelton na final de domingo. Zverev pretende conquistar seu primeiro título de Grand Slam.

Embora a partida tenha terminado em decepção para Djokovic, seu legado permanece seguro. Sua determinação em superar desafios continua a mostrar seu impacto duradouro no esporte.