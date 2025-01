Novas imagens de Como Treinar o Seu Dragão Pit Hookfang Contra os Soluços de Mason Thames

A Universal Pictures despertou entusiasmo Como treinar seu dragão com novas imagens da adaptação live-action. A pré-visualização mostra presa de gancho e Stormfly, dragões da série original favoritos dos fãs, em cenas cheias de ação. Mason Tâmisa Soluço e Astrid, de Nico Parker, lideram a história, deixando os espectadores se perguntando como essa reinvenção se expande no amado clássico animado.

Novas imagens do filme live-action Como Treinar o Seu Dragão foram lançadas, mostrando cenas adicionais com os dragões Hookfang e Stormfly.

A filmagem destaca Hookfang e Stormfly na arena de treinamento de dragões e fornece novos detalhes sobre o primeiro encontro de Soluço com Banguela, o temido Fúria da Noite. Este trailer se baseia em material anterior e enfatiza a evolução do relacionamento entre dragões e vikings.

A adaptação live-action, dirigida por Dean DeBlois, segue a narrativa do clássico de animação de 2010, baseado nos romances de Cressida Cowell. É estrelado por Mason Thames como Soluço, Nico Parker como Astrid e Gerard Butler reprisando seu papel como Stoico, o Imenso. Membros adicionais do elenco incluem Julian Dennison, Nick Frost, Gabriel Howell e Ruth Codd.

A filmagem recria momentos importantes do filme de animação, incluindo Soluço libertando Banguela e suas primeiras interações. As cenas da arena de treinamento mostram Hookfang e Stormfly em ação, enfatizando as conexões entre dragões e seus cavaleiros. Os efeitos visuais e os cenários práticos retratam vividamente o acidentado mundo viking de Berk.

A amizade improvável de Soluço e Banguela desafia as antigas tradições vikings e transforma a percepção dos dragões. À medida que surge uma ameaça antiga, o vínculo entre eles desempenha um papel crucial no estabelecimento da paz entre humanos e dragões.

O filme, com lançamento previsto para 13 de junho de 2025, reúne a equipe criativa da trilogia original. John Powell retorna para compor a partitura. Esta adaptação oferece uma releitura detalhada da amada história, atraindo novos espectadores e fãs de longa data.