Novas sanções dos EUA visam líder militar sudanês em guerra

Os Estados Unidos impuseram sanções ao líder militar do Sudão na quinta-feira (16 de janeiro de 2025), dizendo que ele estava bloqueando a ajuda humanitária e bombardeando hospitais, escolas e mercados em uma guerra contra um rival armado que criou fome crescente e o maior deslocamento no mundo . crise.

As sanções anunciadas pelo Departamento do Tesouro contra o líder das Forças Armadas sudanesas, Abdel Fattah al-Burhan, e sanções separadas anunciadas na quinta-feira sobre o suposto trabalho forçado da Coreia do Norte com fins lucrativos no exterior, estão entre os esforços mais recentes do governo cessante Biden para usar sanções financeiras para moldar o comportamento de atores estrangeiros.

As sanções recentemente anunciadas seguem-se às sanções impostas pelos Estados Unidos este mês a Mohammad Hamdan Daglo Mousa, chefe das Forças Paramilitares de Apoio Rápido do Sudão e adversário de Burhan numa guerra que já dura quase dois anos.

Os combates entre as forças de Burhan e Mousa eclodiram na capital, Cartum, em Abril de 2023 e espalharam-se por outras áreas. O conflito foi marcado por atrocidades, incluindo assassinatos e violações por motivos étnicos, segundo a ONU e grupos de direitos humanos. Ambos os lados são acusados ​​de bloquear a ajuda desesperadamente necessária aos civis.

No total, a luta pelo poder matou mais de 24 mil pessoas e forçou mais de 14 milhões de pessoas (cerca de 30% da população) a fugir das suas casas, segundo as Nações Unidas. Estima-se que 3,2 milhões de sudaneses cruzaram a fronteira para países vizinhos, incluindo o Chade, o Egipto e o Sudão do Sul.

O aumento das mortes por fome levou a declarações de fome em cinco áreas do Sudão.

O Tribunal Penal Internacional está a investigar alegados crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

As actuais sanções dos EUA visam interromper o fluxo de armas para o Sudão e responsabilizar os combatentes pelo seu flagrante desrespeito pelas vidas civis, disse quinta-feira o Departamento do Tesouro.

Os Estados Unidos também penalizaram um dos principais compradores de armas para as forças de Burhan.

Separadamente, os Estados Unidos impuseram sanções a membros de redes acusadas de forçar milhares de trabalhadores norte-coreanos da tecnologia da Internet a trabalhar no estrangeiro para gerar rendimentos para o governo e os militares.

As sanções nomeiam um departamento de comércio de armas norte-coreano, duas empresas de fachada que os Estados Unidos dizem operar no Laos e os líderes da empresa, bem como uma empresa chinesa acusada de fornecer equipamento eletrónico à Coreia do Norte.