Nove detalhes da segunda temporada dos estranhos perfeitos revelados por Murray Bartlett

Murray Bartlett, cujos projetos de televisão mais recentes eram White Lotus e The Last of Us, forneceu alguns novos detalhes sobre Nove Perfect Strange Season 2.

O drama psicológico, baseado no melhor livro de vendendo o mesmo nome do New York Times por Liane Moriarty, segue nove estranhos que participam de um programa de aposentadoria de 10 dias em um complexo de saúde e justiça que promete a cura de sua vida estressante Na cidade. No entanto, o líder enigmático do complexo (interpretado por Nicole Kidman) usa um método misterioso, escondido por trás da promessa de cura e transformação.

Que nove detalhes da segunda temporada dos estranhos perfeitos compartilharam Murray Bartlett?

Com os novos estranhos adornando o resort para a segunda temporada, Bartlett, um dos novos membros do elenco, zomba do que os espectadores podem esperar da próxima temporada. Em uma entrevista, o ator revelou que seu personagem é um ex -apresentador de televisão infantil com um fantoche.

“É um elenco incrível, há ótimas reviravoltas na história nesta temporada, e filmamos nos lugares mais bonitos. É um pouco gótico nesta temporada “, disse Bartlett Estagiário de negócios das nove estranhas perfeitas da segunda temporada.

A primeira temporada estrelada por Melissa McCarthy. Com Kidman confirmou que ele retorna como líder do resort, Masha.

Além de Bartlett, a segunda temporada também estrelará Dolly de Leon (Triangle of Sadness), Henry Golding (asiáticos ricos localizados), Mark Strong (The Penguin), Annie Murphy (boneca russa), Christine Baranski (The Good Figh), Maisie Richardson-Sellers (Mind Jagged), cantor e compositor King Princess, Aydın Aras (ilha dos segredos), Lucas Englander (Transatlantic) e Lena Olin (a nona porta).

Uma data de lançamento para nove estranhos da segunda temporada ainda não foi estabelecida.