Nove pessoas presas em incêndio na Praça Glodok evacuadas

Jacarta – Um total de 9 pessoas que ficaram presas em um incêndio no edifício Glodok Plaza, Tamansari, oeste de Jacarta, na noite de quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, foram evacuadas com sucesso pelos bombeiros.

Leia também: A origem do incêndio no Glodok Plaza veio de uma boate no sétimo andar

Relatado ENTREAs 9 pessoas foram vistas sentadas no canto da loja, em frente ao prédio Glodok Plaza.

Oficiais da Cruz Vermelha Indonésia (PMI) e oficiais da Agência Regional de Gestão de Desastres (BPBD) também prestaram serviços e ocasionalmente perguntaram sobre a situação das vítimas do incêndio.

Leia também: Fogo! Sete pessoas supostamente presas no edifício Glodok Plaza

Uma linha policial foi montada ao redor dos sobreviventes e também ao redor do local do incêndio.

Leia também: Glodok Plaza no oeste de Jacarta pega fogo, 100 bombeiros mobilizados

 Vítimas do incêndio no Glodok Plaza, Tamansari, oeste de Jacarta, que foram evacuadas com sucesso

“Estou um pouco aliviado, fiquei preso no oitavo andar”, disse Nedi, uma vítima que foi evacuada com sucesso, aos repórteres no local.

Às 23h21 WIB, o estado de incêndio ainda estava vermelho e o fogo ainda ardia no último andar de uma parte do edifício. Os bombeiros ainda trabalham para extinguir o incêndio. (formiga)