Nove soldados sul-africanos mortos à medida que o conflito no leste do Congo aumenta

Membros da Missão de Estabilização das Nações Unidas na República Democrática do Congo (Monusco) viajam numa carrinha enquanto asseguram a evacuação de pessoal não essencial da ONU, na sequência dos combates entre os rebeldes do M23 e as forças armadas da República Democrática do Congo ( FARDC), em Goma, província de Kivu do Norte, República Democrática do Congo, 25 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: Reuters

Nove soldados sul-africanos foram mortos na zona de conflito no leste do Congo, disse o Departamento de Defesa da África do Sul no sábado (25 de janeiro de 2024), enquanto tropas congolesas e forças de manutenção da paz lutavam para impedir um avanço rebelde apoiado por Ruanda na cidade de Goma.

A República Democrática do Congo e os seus aliados repeliram anteriormente um avanço noturno sobre a capital provincial de mais de 1 milhão de pessoas, disseram duas fontes militares. O som de fortes bombardeios nas proximidades abalou a cidade nas primeiras horas.

A insurreição do M23, que já dura três anos, no leste rico em minerais da República Democrática do Congo intensificou-se em Janeiro, com os rebeldes a tomarem o controlo de mais território do que nunca, levando a ONU a alertar para o risco de uma guerra regional mais ampla.

Até sexta-feira, dois dias de combates ferozes mataram dois sul-africanos destacados na missão de manutenção da paz da ONU e sete outros na força do bloco regional da África Austral no Congo, disse a Força Nacional da África do Sul num comunicado.

“Os membros travaram uma luta corajosa para impedir que os rebeldes seguissem para Goma como pretendiam”, disse ele, acrescentando que o M23 foi empurrado para trás.

As mortes seguem-se a uma escalada nas hostilidades que também levou ao assassinato do governador militar do Kivu do Norte na linha da frente esta semana.

A situação parecia calma em Goma no sábado, com as pessoas cuidando de seus negócios em meio a uma forte presença policial, disseram repórteres da Reuters no local.

O governo e o exército congoleses não responderam imediatamente a um pedido de comentários sobre a situação dos combates na área.

As Nações Unidas disseram no sábado que começaram a realocar temporariamente o seu pessoal não essencial de Goma devido à deterioração da situação de segurança na província.

Centenas de milhares fogem

O Congo, a ONU e outros acusam o vizinho Ruanda de alimentar o conflito com as suas próprias tropas e armas. O Ruanda nega isto, mas o aumento dos combates suscitou novos apelos para a sua desactivação.

“Ruanda deve cessar o seu apoio ao M23 e retirar-se”, disse a União Europeia num comunicado no sábado.

O governo de Ruanda não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O M23 conseguiu dominar Goma durante uma rebelião anterior em 2012, o que levou os doadores internacionais a reduzirem a ajuda ao Ruanda. Mesmo então, os rebeldes não mantiveram tanto terreno como agora.

A insegurança também aprofundou a situação já humanitária nas províncias orientais, com mais 400 mil pessoas forçadas a fugir das suas casas só este ano, segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados.

“A situação enfrentada pelos civis em Goma está a tornar-se cada vez mais perigosa e as necessidades humanitárias são enormes”, disse a Human Rights Watch no sábado.

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá na segunda-feira para discutir a crise.