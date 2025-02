Novo Escritório de Sub-Registro Open em M. Reddiyapatti

Um novo escritório foi inaugurado em M. Reddiyapatti, perto de Aruppupukottai, no domingo.

O Ministro das Finanças, Thangam Thenarasu, e o ministro do Registro P. Moorthi inauguraram o novo cargo na presença do Inspetor Geral de Registro Dineh Ponraj Oliver e o vice -presidente do coletor de Virudhunagar Jeyaselalan.

Falando na ocasião, Thennarasu disse que um sonho de mais de 25 anos de pessoas em torno de M. Reddiyapatti para ter um escritório de sub -registro em seus arredores se tornou uma realidade no domingo.

“Embora houvesse muitas demandas de vários setores ao longo dos anos, o SRO não pôde chegar a M. Reddiyapatti, devido a razões administrativas”, disse ele.

Ele agradeceu ao Sr. Moorthi por levar M. Reddiyapatti dando isenção a várias regras e regulamentos destinados a abrir um SRO.

O Sr. Naresu apreciou a contribuição do departamento de registro para obter maior renda para o governo do estado nos últimos três anos.

Ele disse que o SRO seria um catalisador para o desenvolvimento da região.

Moorthi disse que 18 aldeias que estavam sob a jurisdição de Truchuli Sro e três aldeias sob a jurisdição de Pandalgudi Sro.

Talling Theaes 21 Aldeias – Aldiparti, Iraichinni, Kaly Silukkati, Thamanakenpatti, Malamungum, Konganakurichi, Konganakartiyendi, Thummuchinnampatti e Salukkkuvarpatti – Sostes.

Desde que a SRO está localizada em uma proximidade mais próxima, as pessoas dessas aldeias podem facilmente registrar seus documentos.

Moorthi disse que o novo escritório que foi alojado em um prédio alugado em breve obteria um prédio próprio.

Falando na ocasião, o Sr. Oliver disse que muitas regras e regulamentos foram formulados para criar um novo SRO. Embora o novo SRO não tenha cumprido essas especificações, ele foi formado, dando isenções das regras e regulamentos que levam em consideração o interesse das pessoas.

Jeyaselan disse que, mesmo para estabelecer um centro de saúde primário, o governo estipulou regras, incluindo uma densidade populacional mais alta. Essas 21 aldeias têm menor densidade populacional

No entanto, isso levou a uma isenção da SRO às regras com o principal objetivo de aproximar os serviços básicos do governo das pessoas.

As pessoas dessas aldeias não teriam que viajar por mais de 45 minutos para chegar ao SRO, disse ele.