Novo laboratório de cateterismo cardíaco é inaugurado no CMC

Crédito da foto: Arranjo Especial

Um novo laboratório de cateterismo cardíaco de última geração foi inaugurado no Departamento de Cardiologia do Christian Medical College (CMC) em Vellore na quarta-feira.

De acordo com um comunicado de imprensa, Vikram Mathews, Diretor do CMC, que inaugurou as novas instalações, enfatizou novamente o compromisso do CMC em servir o povo de Vellore. “A nova instalação atenderá principalmente pacientes internados no campus CMC Vellore Town que necessitam de atendimento cardíaco de emergência. É também o sétimo laboratório de cateterismo do Departamento de Cardiologia do CMC em Vellore, disse o Dr. Mathews.

Além disso, ele disse que o CMC tem prestado serviços de cateterismo cardíaco a pacientes na cidade e em outros lugares desde a década de 1980. A cardiologia intervencionista no CMC tem feito grandes avanços e tem prestado serviços a pacientes com ataques cardíacos, doenças valvulares cardíacas e aneurismas. aorta, cardiologia pediátrica e distúrbios do ritmo cardíaco, de acordo com o comunicado.