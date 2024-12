Novo pôster de ação ao vivo de Lilo & Stitch promete mais caos em 2025

Stitch chega em 2025 em um novo pôster para o remake live-action/CGI de lilo e ponto.

A versão original animada de Lilo & Stitch foi lançada em 2002. Em 2018, foi anunciado que a Walt Disney Pictures tinha planos de fazer um remake híbrido de ação ao vivo/animação em CG do filme, que agora está programado para chegar no próximo ano. . .

Para comemorar o Ano Novo, os estúdios oficiais da Walt Disney desconhecido A conta postou um novo pôster de Lilo & Stitch mostrando Stitch comemorando com entusiasmo o início de 2025. A legenda diz: “Ano Novo. Novo caos.”

Confira o novo pôster de Lilo & Stitch abaixo:

Crédito da foto: conta do Walt Disney Studios X.

O que mais sabemos sobre o filme live-action de Lilo e Stitch?

“Lilo & Stitch, uma reimaginação em ação ao vivo do clássico de animação da Disney de 2002, é a história extremamente engraçada e comovente de uma garota havaiana solitária e do alienígena fugitivo que a ajuda a reparar sua família desfeita”, diz a sinopse do filme.

Chris Sanders dá voz a Stitch no filme, enquanto o elenco também inclui Maia Kealoha como Lilo, Sydney Agudong como Nani, Billy Magnussen como a voz do Agente Pleakley, Tia Carrere como a Sra. Courtney B. Vance como Cobra Bubbles e Zach Galifianakis como a voz do Dr.

Dean Fleischer Camp dirige o novo filme de Lilo & Stitch. A filmografia anterior de Fleischer Camp inclui Fraude, de 2016, e Marcel the Shell, com Shoes On, de 2021, produzindo o filme, enquanto Tom Peitzman e Ryan Halprin atuam como produtores executivos.

Lilo & Stitch será lançado nos cinemas dos EUA em 23 de maio de 2025.

Enquanto isso, a versão animada de Lilo & Stitch de 2002, junto com as três sequências diretas para vídeo e para a televisão que se seguiram, incluindo Stitch! O filme, Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch, de 2005, e Leroy & Stitch, de 2006, estão sendo transmitidos no Disney+.