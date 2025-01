Novo projeto de lei de Tamil Nadu busca proteger vítimas de crimes sexuais

Um projeto de lei para alterar a Lei de Proibição do Assédio às Mulheres (Emenda) de Tamil Nadu de 1998, que foi apresentado na Assembleia pelo Ministro-Chefe MK Stalin na sexta-feira, procurou impedir legalmente que pessoas acusadas de assediar mulheres as contatassem.

O projeto de lei buscava incorporar a seção 7C na lei para obter uma “ordem de proteção”. O magistrado executivo poderia aprovar uma “medida protetiva proibindo o arguido de tentar comunicar com o lesado por qualquer forma, incluindo contacto pessoal, oral, escrito, eletrónico ou telefónico ou através de terceiros”.

O magistrado executivo pode proferir tal ordem a pedido do lesado, ou de outra forma, após obter o relatório do oficial de inquérito e depois de dar ao arguido a oportunidade de ser ouvido e estar prima facie convencido de que cometeu um crime punível nos termos dos artigos 74.º -79 ou Seção 296 de Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, foi cometido. O descumprimento da ordem de proteção por parte do acusado acarretará em até três anos de prisão e multa de até ₹ 1 lakh.

O projeto de lei busca enquadrar no âmbito da lei diferentes tipos de assédio infligido às mulheres, inclusive por meios digitais e eletrônicos. Também procura aumentar as penas para certos crimes.

Assim que a emenda for aprovada, assediar ou encorajar mulheres em locais públicos atrairia até cinco anos de prisão e uma multa de ₹ 1 lakh na primeira condenação e prisão de até 10 anos e uma multa de ₹ 10 lakh na primeira condenação. segunda condenação ou posterior. O assédio com intenção de causar a morte acarretaria até mesmo a pena de morte. O assédio que leva ao suicídio resultaria em pena de prisão de até 15 anos e multa de ₹ 2 lakh. A morte por perseguição, o suicídio por perseguição e o cúmplice do suicídio por perseguição serão cognoscíveis e inafiançáveis. O assédio de mulheres em locais públicos, incluindo instituições de ensino, locais de culto, paragens de autocarro, estradas, estações ferroviárias, cinemas, parques, praias, locais de festivais, entre outros, seria tratado como uma ofensa reconhecível e não daria direito à fiança.

Os responsáveis ​​por instituições de ensino, locais de culto, cinemas, hotéis, restaurantes, hospitais, entre outros, seriam obrigados a instalar câmeras e luzes de circuito fechado de televisão para evitar o assédio às mulheres. Devem informar a polícia no prazo de 24 horas após a recepção das queixas.

Um projeto de lei para alterar Bharatiya Nyaya Sanhita e Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, propõe pena de prisão de três a cinco anos e multa por revelar a identidade da vítima de determinados crimes. No caso de agressão ou uso de força criminosa para ofender o pudor da mulher, pede-se a pena mínima de pelo menos três anos de prisão, que pode ser estendida para cinco anos, e multa.

O projeto de lei busca prever a prisão perpétua rigorosa como punição mínima em um caso de estupro coletivo, ante o mínimo atual de 20 anos de prisão. Para o estupro coletivo de um menor, busca-se a prisão perpétua rigorosa como pena mínima, em vez da prisão perpétua.

As contas provavelmente serão submetidas à consideração em 11 de janeiro.

(A assistência para superar pensamentos suicidas está disponível na Linha Direta de Saúde do Estado 104, Tele-MANAS 14416 e Linha Direta de Prevenção de Suicídio Sneha 044-24640050. Aqueles que estão em perigo ou têm tendências Os indivíduos suicidas também podem procurar ajuda e aconselhamento ligando para qualquer um dos seguintes suicídios números da linha de apoio à prevenção)