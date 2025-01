Novo site khata recebe mais de 2.000 solicitações em 4 dias em Bengaluru

Esta iniciativa do BBMP para emitir um novo khata ajudará a sujeitar as propriedades não-khata em Bengaluru ao imposto sobre a propriedade. | Crédito da foto: K BHAGYA PRAKASH

O Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) recebeu mais de 2.000 inscrições para garantir um novo khata digital em seu novo site após seu lançamento em 13 de janeiro. No entanto, o BBMP ainda não emitiu novos khatas.

Este site separado ( https://bbmp.karnataka.gov.in/newkhata) Ele foi projetado para propriedades que não possuem khata manual e não podem solicitar e-khata no site normal. Funcionários do BBMP dizem que no novo site, o órgão cívico emitirá um novo khata digital e não o chamará de e-khata.

A mudança na terminologia visa evitar confusão entre o e-khata para o khata manual existente e o novo khata.

Pode-se notar que os cidadãos devem solicitar o e-khata regular em www.bbmpeaasthi.karnataka.gov.in. O e-khata é obrigatório a partir de 1º de outubro de 2024 para registro de propriedade.

O Comissário Especial do BBMP (Receita) Munish Moudgil disse O hindu que o site recebeu mais de 500 solicitações de novos khata todos os dias durante os últimos quatro dias. No total, foram recebidas mais de 2.000 inscrições. Até agora, o BBMP emitiu mais de 1,25 lakh e-khatas no site habitual e mais de 12 lakh draft e-khatas foram baixados.

“O BBMP não iniciou a promoção completa deste site. Nos próximos dias os números aumentarão exponencialmente e começaremos a emitir novos khatas. De acordo com estimativas aproximadas, existem cerca de 5 lakh dessas propriedades na cidade”, disse Moudgil.

O objetivo é aumentar a arrecadação do IPTU

Este esforço do BBMP para emitir um novo khata ajudará a sujeitar as propriedades não-khata ao imposto sobre a propriedade. Um alto funcionário do BBMP disse que aqueles que solicitam um novo khata têm que pagar imposto sobre a propriedade. Isso regularizará seu imposto, o que significa que seu imóvel será identificado. Aqueles que pagam impostos apesar de não terem khata manual não terão que pagar impostos além da taxa normal para obter um novo khata.