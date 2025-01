Novos detalhes surgem sobre o homem acusado de tentar matar Kavanaugh

O homem acusado de aparecer do lado de fora da casa do juiz da Suprema Corte, Brett Kavanaugh, com a intenção de matá-lo, disse às autoridades que queria “tornar o mundo um lugar melhor” e estava planejando isso há um mês, de acordo com documentos judiciais apresentados na sexta-feira.

Nicholas Roske será julgado em junho sob a acusação de tentativa de assassinato de um juiz da Suprema Corte depois que um acordo judicial não foi alcançado.a transcriçãoO fato foi tornado público na sexta-feira como parte de uma moção que Roske apresentou argumentando que suas declarações são inadmissíveis e que ele foi revistado inconstitucionalmente.

“Meu plano era matar o Sr. Kavanaugh e depois a mim”, disse Roske a um agente especial depois de ser preso e levado a uma delegacia de polícia local, de acordo com uma transcrição da entrevista.

Os seus defensores públicos argumentam que Roske não foi informado dos seus direitos constitucionais antes de a polícia o interrogar fora da casa do juiz conservador. Quando as autoridades o entrevistaram na delegacia horas depois, Roske não havia renunciado de forma válida a seus direitos, disseram seus advogados.

Os promotores devem responder no próximo mês, mas os novos documentos revelam o quadro mais detalhado até agora do estado mental de Roske durante o incidente quase fatal e seu histórico psiquiátrico.

Ele repetidamente associou o seu desejo de matar Kavanaugh a ser “ativamente suicida” e a uma frustração com o projeto de parecer recentemente vazado, mostrando que a Suprema Corte estava preparada para derrubar as proteções constitucionais ao aborto.

“Já sou suicida há muito tempo e quando vi o rascunho vazado fiquei com raiva e aí tive vontade de fazer, não sei. “Eu tinha a ilusão de que poderia tornar o mundo um lugar melhor matando-o”, disse Roske às autoridades.

Ele também indicou que também foi motivado pela Suprema Corte “pensando em afrouxar as restrições às armas” após os recentes tiroteios em massa em Buffalo, Nova York, e Uvalde, Texas. Dias depois, o tribunal emitiu uma expansão significativa dos direitos da Segunda Emenda.

“Ouvi dizer que uma pessoa de quem eu já estava zangado estava planejando tornar mais fácil para as pessoas fazerem coisas assim, você sabe”, disse Roske, reconhecendo mais tarde a ironia de poder obter uma arma de fogo.

Roske disse às autoridades que tinha um problema de saúde que foi desencadeado quando ele não tomou medicamentos. O nome da condição foi redigido, mas os documentos mostram que ele deveria tomar a próxima pílula quando aparecesse na casa de Kavanaugh. Roske também disse que já havia sido internado em três prisões psiquiátricas anteriores.

“Eu estava pensando em matar pedófilos”, explicou Roske.

“Uma das maiores dificuldades com a minha (condição redigida) é ter um senso de propósito, uma sensação de que estou fazendo algo que importa, então pensei que se pudesse impedir que uma criança fosse estuprada, isso seria bom. ”ele continuou.

Em 7 de junho de 2022, Roske voou da Califórnia para o Aeroporto Dulles, localizado no norte da Virgínia. Ele pousou pouco antes da meia-noite e pegou um táxi para a casa de Kavanaugh em Maryland; Roske disse que o bairro do juiz estava disponível na Wikipedia e que ele identificou a casa exata comparando uma foto de uma reportagem com imagens do Google Maps.

Depois de chegar, Roske abandonou rapidamente seus planos. Ela ligou para o 911 depois de uma conversa com sua irmã, que ligou para Roske preocupada depois de receber uma mensagem de texto no meio da noite que dizia: “Eu te amo”.

“Ela queria me ter como irmão para o resto da vida e não, você sabe, com esse final. Como eu tinha um relacionamento e a perspectiva dele, decidi imediatamente ligar para o 911”, disse Roske.

A transcrição do 911, que foi divulgada anteriormente pela polícia, mostra Roske conversando com o despachante até que os policiais chegassem ao local.

Uma transcrição recém-arquivada de imagens da câmera corporal dos policiais mostra que Roske continuou a responder perguntas e que a certa altura os policiais chamaram sua irmã. A parte da conversa da irmã não foi incluída na transcrição.

“Ele não disse que ia cometer suicídio? Ele não disse isso? Ele não disse que ia matar outra pessoa? Não? Ok”, disse o policial, de acordo com a transcrição.

Na sexta-feira, o defensor público de Roske também agiu para impedir que as autoridades revistassem a mala, mochila e estojo de armas de Roske, dizendo que isso violava seus direitos constitucionais.

As autoridades recuperaram uma pistola, um pé-de-cabra, munições, braçadeiras e outras armas. Roske disse aos investigadores que comprou as ferramentas online na Amazon e que comprou sua arma de fogo em uma loja de armas perto de onde morava, em Simi Valley, Califórnia.

“Neste caso, o governo não afirma que existia um mandado de busca para qualquer um dos itens revistados. Portanto, a revista da mala, mochila e estojo da arma, juntamente com a apreensão de seu conteúdo, só é legal se a conduta dos policiais se enquadrar em uma das estreitas exceções à exigência da Quarta Emenda”, escreveram os defensores públicos de Roske. .

“O Sr. Roske espera que as provas apresentadas na audiência demonstrem que o governo não pode arcar com o seu fardo a este respeito”, continuaram.

Fonte