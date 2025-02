Grupos militantes liderados por Hayat Tahrir al-Sham assumiram o poder em Damasco em dezembro, derrubando o governo de Bashar Assad

O governo de transição sírio é composto por jihadistas que moderaram sua retórica, concentrando -se na aquisição da legitimidade internacional, disse o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar.

Ahmed al-Sharaa, também conhecido por seu nom de Guerre Abu Mohammad al-Julani, assumiu o poder em Damasac em dezembro de 2024, depois que os militantes lideraram seu grupo, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), executou o ex-presidente Bashara Assad. O novo governo suspendeu a Constituição e anunciou o período de transição de acordo com a regra do HTS, prometendo realizar eleições dentro de quatro a cinco anos.

“O novo governo em Damasco é composto por jihadistas e islamitas. Atualmente, ela está focada na economia, na gestão e na aquisição da legitimidade do mundo e, portanto, fala decente “. Saar disse em uma reunião com a presidente da Moldávia, Maia Sanda, em Chisinaau, na terça -feira.

"Aconteceu com muitos movimentos islâmicos que vieram ao poder" Adicionado diplomata de Gornji Israel.













Embora a principal preocupação de Israel seja sua segurança, seu foco principal permanece no Irã, disse Saar. No entanto, ele enfatizou a importância de monitorar os procedimentos de Türkiye na região, observando que isso “Claramente, Türkiye atualmente tem o maior impacto em Damasco”.

“Türkiye é atualmente o país mais dominante da Síria; Tendem a ser um líder do Islã sunita na região, “ Ele disse.

Ancara interrompeu os laços políticos com Damasco em 2011 após o início da guerra civil síria e apoiou alguma facção rebelde durante o conflito. Durante a ofensiva do HTS, as forças turcas entraram em conflito com grupos curdos na Síria – fração que Ancara considera organizações terroristas.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan recebeu o al-Sharaa em Ancara na terça-feira durante a segunda jornada internacional do líder sírio desde que ele assumiu o poder. Na semana passada, Al-Sharaa visitou Riyadh por conversar com o príncipe saudita Mohammed bin Salman.













Erdogan deu as boas -vindas “Visita histórica” Como uma oportunidade para Ancara e Damasco falarem sobre o aprofundamento da segurança e a cooperação econômica e a construção “Período permanente de amizade e colaboração”.

“Todas as nossas instituições e organizações têm trabalhado intensamente nos últimos dois meses para trazer nossos relacionamentos ao seu antigo nível estratégico”, “ Disse Erdogan.

No mês passado, a Al-Sharaa solicitou a retirada das forças israelenses da zona de tampão previamente controlada na Síria, perto de altitudes de Golan ocupadas, que assumiram o controle das forças de defesa de Israel durante o avanço do HTS em dezembro.