Novos problemas para Simba La Rue, de carro com e sem licença

Mohamed Lamine Saidaem Arte Simba The Street, noto tO rapper italiano-tunisiano de 22 anos foi parado ontem à tarde pela polícia local em Milão, perto de Kormidla 8V-Mercedes G-Class sem licença e com 142 gramas de maconha. A droga foi dividida em 70 sacos encontrados no porta -malas do aluguel de SUV.

Com ele a bordo havia mais três jovens, incluindo sua amiga Zaccaria Mouib, também conhecida como gangue de bebê, 23 anos, também de caçador conhecido.

Agentes guiados pelo comandante Gianluca Mirabelli têm Rue relatou – Como esperado hoje com alguns jornais – manter o tráfico de drogas e relatar prefeitura como consumidor Porque ele tinha um grama de haxixe no bolso.

A polícia local também questionou dirigir sem licença e a apresentou à anestesia para verificar se estava sob a roda sob o efeito das drogas.

Há menos de um mês, o caçador reuniu a primeira sentença final da cassação para um dos processos judiciais: os juízes confirmaram a sentença por 3 anos, 9 meses e 10 dias para o ataque de 1º de março de 2022 em Milão. Blitz, de acordo com os investigadores, estabelecido por um grupo liderado por La Rue ”de Scar e uma penalidade contra um garoto que fazia parte de um grupo rival.

