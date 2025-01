NPC Indonesia Blusukan em 38 províncias para encontrar as melhores sementes para atletas com deficiência

Sozinho, AO VIVO – O Comitê Paraolímpico Nacional (NPC) da Indonésia usa vários métodos para encontrar sementes superiores para atletas com deficiência no país. Uma delas é implementar o programa ‘Quebrando Fronteiras’, que terá início em março de 2025. Para tornar este programa um sucesso, a equipe de busca de talentos da NPC Indonésia viajará para 38 províncias em busca de potenciais jovens atletas. Os jovens atletas serão então acompanhados e selecionados para participar do campo de treinamento em Solo.

Leia também: O orçamento de Peparnas ainda não está claro, relata APN Indonésia, presidente Jokowi

Como se sabe, o NPC Indonésia registrou uma nova história quando o contingente enviado aos Jogos Paraolímpicos de Paris 2024 conquistou com sucesso 14 medalhas. A Indonésia também conseguiu se tornar campeã geral três vezes consecutivas nas edições de 2017, 2022 e 2023 dos Jogos Parágrafos da ASEAN.

No entanto, a NPC Indonésia está pensando em um programa de longo prazo, incluindo a busca por conquistas nos Jogos Paraolímpicos de Los Angeles 2028. Portanto, o programa “Quebrando Fronteiras” foi lançado para maximizar a busca por potenciais jovens atletas.

Leia também: Superando a meta, CPN Indonésia agradece o apoio da Menpora Dito aos atletas dos Jogos Paralímpicos

O presidente geral da NPC Indonésia, Senny Marbun, tem grandes esperanças de encontrar jovens atletas em todo o país. A regeneração dos atletas deve ser realizada de forma otimizada para que possam ocorrer conquistas a longo prazo.

“A Indonésia é um país grande. A Indonésia não deveria ganhar apenas uma ou duas medalhas de ouro nos Jogos Paraolímpicos. não faça isso.” Não creio que seja possível obter material de alta qualidade”, disse Senny Marbun no escritório da NPC Indonésia em Solo, terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

Leia também: Desenhos significativos nas camisas dos atletas indonésios nos Jogos Paraolímpicos de 2024

O programa “Quebrando Fronteiras” que decorrerá de março a dezembro de 2025 destina-se a jovens atletas com idade máxima de 23 anos. Cada província recebeu uma meta de até 100 atletas a serem monitorados por uma equipe de especialistas da NPC Indonésia.

Os atletas que serão atendidos também estão divididos em três categorias: obstáculos físicos (50 por cento), obstáculos intelectuais (25 por cento) e obstáculos visuais (25 por cento). Os 100 atletas selecionados do programa “Quebrando Fronteiras” realizarão um campo de treinamento na cidade de Solo.

“Vamos acompanhar os atletas de acordo com seu potencial. Depois vamos levá-los para Solo para um campo de treinamento por três meses. Veremos suas habilidades, se suas conquistas são possíveis de desenvolvermos. e mentalidade são”, disse.

Este programa também faz parte dos esforços da NPC Indonésia para proporcionar oportunidades iguais às pessoas com deficiência em toda a Indonésia. Senny Marbun acredita que há muito potencial jovem que pode deixar a Indonésia orgulhosa, assim como Leani Ratri Oktila et al. que tem sido um pilar durante anos.

“Através do evento Peparnas recrutamos muitos atletas. Mas temos que ir às regiões para fazer mais. no cenário internacional. Tenho certeza de que eles podem fazer isso”, disse ele.

Enquanto isso, o vice-secretário-geral da NPC Indonésia (Wasekjen), Rima Ferdianto, explicou que o programa “Quebrando Fronteiras” é muito importante para que os atletas das regiões se concentrem mais em seu potencial.

Rima disse que com base nas observações do evento Peparnas XVII 2024, há muitos jovens atletas estudando modalidades que não correspondem ao seu potencial. Posteriormente, haverá uma equipe de especialistas que será implantada nas regiões para ver o talento de cada atleta e ser direcionada para explorar o esporte de acordo com seu potencial.

“Se eles forem treinados desde o início em um esporte que atenda ao seu potencial, com certeza o atleta ficará muito melhor. É por isso que queremos maximizar isso através deste programa”, disse Rima.

A cota de atletas enviados para Solo City também é determinada para que não sejam acumulados atletas de determinados obstáculos. Até agora, os NPCs regionais concentram-se muitas vezes apenas nas barreiras intelectuais e nas deficiências visuais.

“Às vezes as regiões recrutam apenas aqueles com 100% de deficiência intelectual ou 100% de deficiência visual, que são fáceis de encontrar em escolas especiais. Embora o nosso pilar sejam os atletas com barreiras físicas. É por isso que damos cotas para que os administradores regionais sejam diligentes no recrutamento de atletas. com obstáculos de acordo com a cota”, explicou Rima.

Os jovens atletas resultantes do programa “Breaking Boundaries” têm potencial para treinar no Centro de Treinamento Paraolímpico da Indonésia (PPPI) localizado em Delingan, Regência de Karanganyar. Existem 10 esportes que podem ser praticados no PPPI Karanganyar assim que ele for inaugurado.