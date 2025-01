NSA Sullivan visitará a Índia para finalizar as principais iniciativas em andamento: Casa Branca

O Conselheiro cessante de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, viajará para a Índia de 5 a 6 de janeiro para se encontrar com seu homólogo Ajit K Doval e outros altos funcionários do governo para uma rodada final de negociações com eles sobre uma ampla gama de questões bilaterais, regionais e globais. para finalizar algumas iniciativas em andamento que eram prioridades importantes para eles, disse a Casa Branca na sexta-feira.

Sullivan, 48, o mais jovem conselheiro de segurança nacional quando o presidente Joe Biden o nomeou em 20 de janeiro de 2021, também faria um importante discurso de política externa com foco na Índia no IIT New Delhi durante sua última viagem à Índia antes de deixar o cargo. Ele seria sucedido pelo congressista Michael Waltz em 20 de janeiro, quando Donald J. Trump seria empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos.

Opinião | Da velocidade vertiginosa à redefinição, o estado dos laços Índia-EUA

Enquanto estiver lá, o foco principal será um envolvimento e diálogo culminantes com seu homólogo, o Conselheiro de Segurança Nacional Ajit Doval, disse um alto funcionário do governo aos repórteres durante uma teleconferência na tarde de sexta-feira.

Abrangerá uma variedade de tópicos em toda a nossa parceria, mas com um foco específico na cooperação tecnológica estratégica que temos tido em vários domínios, desde a defesa ao espaço e à inteligência artificial, acrescentou o responsável.

“Os dois conselheiros de segurança nacional durante este compromisso não só farão um balanço do progresso que fizemos nos últimos quatro anos, que também foi um período histórico e transformador nesta relação, mas também continuarão a finalizar algumas iniciativas em curso que foram prioridades importantes que precisávamos concluir para continuar a nossa cooperação tecnológica até ao final da administração e identificar novas oportunidades que esperamos que continuem a avançar com uma próxima equipa”, disse o responsável que falou sob condição de anonimato.

Do ponto de vista da administração Biden, a relação EUA-Índia não tem sido apenas um dos pontos positivos e uma verdadeira pradaria de política externa e uma área de conquistas legadas para a administração Biden, mas é também uma relação em que contínua relações bipartidárias foram vistas. apoio e impulso de administração em administração nos Estados Unidos, afirmou o funcionário.

Sullivan fará um discurso no IIT Delhi, enfatizando como a Índia é central não apenas para as prioridades dos EUA no Indo-Pacífico, mas globalmente. “Vemos isto como uma parceria que não está realmente sujeita a grandes oscilações partidárias nos Estados Unidos, mas que tem uma base de apoio realmente duradoura que esperamos que continue a avançar”, disse o responsável.

Durante a visita, ele também se encontrará com o Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, bem como com outros líderes indianos. A delegação dos EUA liderada por Sullivan incluirá também membros de outros departamentos governamentais.

“Enquanto estivermos lá, teremos a oportunidade de nos reunir com líderes empresariais e jovens empreendedores da Índia, e realmente enfatizar o quanto o progresso que fizemos nesta relação sob a administração Biden não se deve apenas ao trabalho que tem sido feito. no nível de governo para governo, mas acho que cada vez mais, por causa das relações fantásticas e fortes que existem em nível de pessoa para pessoa, de empresa para empresa, entre os Estados Unidos e a Índia”, disse o funcionário. .

“No geral, a mensagem que pretendemos deixar no final desta viagem é de verdadeira gratidão pela amizade e estreita colaboração que o Presidente Biden e o Primeiro-Ministro Modi desfrutaram nos últimos quatro anos, mas também de tremendo optimismo. porque vemos muitas oportunidades no futuro para as coisas com que começámos nos últimos quatro anos, seja a cooperação espacial comercial, a procura de oportunidades no futuro para a cooperação nuclear civil, mais cooperação em tecnologia de energia verde.

“Acreditamos que tudo isso está realmente preparado para um crescimento exponencial no futuro. Estamos muito orgulhosos de que a administração Biden tenha estabelecido uma base tão sólida e tornado possível um maior crescimento”, disse o funcionário.

Um segundo alto funcionário do governo disse aos repórteres que, para esta viagem em particular, Sullivan abordará vários assuntos.

Em primeiro lugar, promover a parceria nuclear civil, procurando formas de promover a cooperação em torno da tecnologia de pequenos reactores modulares e outras formas de cooperação nuclear civil. Em segundo lugar, abordar a sobrecapacidade da RPC, quer se trate de chips legados ou de cadeias de abastecimento biofarmacêuticas, e também alinhar estratégias sobre os riscos das TIC e medidas de proteção tecnológica centradas no ciberespaço, como quer se trate de veículos conectados ou da investigação recentemente anunciada sobre drones chineses.

Leia também | EAM Jaishankar e o Secretário de Estado dos EUA, Blinken, analisam o progresso na parceria EUA-Índia

Terceiro, debates sobre inteligência artificial e segurança nacional após a conclusão do seu próprio memorando de segurança nacional sobre IA e outros regulamentos.

Quarto, promover uma nova cooperação espacial comercial à medida que os Estados Unidos finalizam alterações ao seu próprio Regime de Controlo de Tecnologia de Mísseis para políticas de licenciamento.

Quinto, desbloquear fundos para parcerias de pesquisa e desenvolvimento entre os EUA e a Índia no âmbito do instituto de desafios locais baseado na universidade, disse o segundo funcionário.