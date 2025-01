Num discurso de despedida à nação, Biden alerta para os perigos da ‘oligarquia’ governar os EUA.

O presidente dos EUA, Joe Biden, usou seu discurso de despedida à nação na quarta-feira (15 de janeiro de 2025) para alertar sobre uma “oligarquia” dos ultra-ricos que está se enraizando no país e um “complexo tecnológico-industrial” que está infringindo. sobre os direitos dos americanos. direitos humanos e o futuro da democracia.

Falando no Salão Oval, Biden deu o alarme sobre uma oligarquia que, segundo ele, “está tomando forma na América”. Invocando as advertências do Presidente Dwight Eisenhower sobre o complexo militar-industrial quando deixou o cargo, acrescentou: “Estou igualmente preocupado com o potencial surgimento de um complexo tecnológico-industrial que também poderá representar perigos reais para o nosso país.” O presidente Joe Biden fez um discurso de despedida à nação na noite de quarta-feira, aproveitando o que poderia ser sua última chance de remodelar as opiniões sombrias dos americanos sobre seu mandato antes de deixar a Casa Branca.

O seu discurso no Salão Oval é o mais recente de uma série de comentários sobre a política interna e as relações externas destinadas a consolidar o seu legado. No início do dia, ele anunciou um acordo de cessar-fogo há muito aguardado entre Israel e o Hamas, que poderá pôr fim a mais de um ano de derramamento de sangue no Médio Oriente.

“Levará algum tempo para sentir o impacto de tudo o que fizemos juntos, mas as sementes estão plantadas e crescerão e florescerão nas próximas décadas”, disse Biden.

Mas Biden não deixará a Casa Branca como esperava. Ele originalmente tentou concorrer à reeleição, ignorando as preocupações dos eleitores de que completaria 86 anos no final de um segundo mandato. Depois de tropeçar em um debate com o republicano Donald Trump, Biden desistiu da disputa por pressão de seu próprio partido.

Ele apoiou a vice-presidente Kamala Harris, que perdeu para Trump em novembro. Agora Biden prepara-se para ceder o poder a alguém que descreve como uma ameaça existencial às instituições democráticas do país.

Ele reconheceu implicitamente que as suas promessas não foram cumpridas numa carta aberta publicada na manhã de quarta-feira.

“Concorri à presidência porque acreditava que a alma da América estava em jogo”, escreveu Biden. “A própria natureza de quem somos estava em jogo. E esse continua sendo o caso.” O resto da carta enfatizou as suas realizações, incluindo tirar o país da pandemia do coronavírus, apoiar a produção nacional e limitar o custo dos medicamentos prescritos.

O discurso de quarta-feira à noite coroará não apenas a presidência de Biden, mas também suas cinco décadas na política. Ele já foi o senador mais jovem do país, aos 30 anos, após ser eleito para representar seu estado natal, Delaware, em 1972.

Biden serviu como presidente em 1988 e 2008 antes de se tornar vice-presidente de Barack Obama. Após cumprir dois mandatos, Biden foi considerado aposentado da política. Mas regressou ao centro das atenções como o improvável candidato democrata em 2020, expulsando com sucesso Trump da Casa Branca.

“Em nenhum outro lugar da Terra um menino gago de origem modesta em Scranton, Pensilvânia e Claymont, Delaware poderia um dia sentar-se atrás da Mesa Resoluta no Salão Oval como Presidente dos Estados Unidos”, escreveu Biden em sua carta. . “Eu dei meu coração e alma à nossa nação. E em troca fui abençoado um milhão de vezes com o amor e o apoio do povo americano.”