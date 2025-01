Num futuro próximo, o Hyundai Creta N Line será lançado no RI, o motor será mais potente

VIVA – A PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) preparou uma série de novos produtos para o mercado indonésio. Um deles é o Hyundai Creta N Line que será lançado em breve, em janeiro de 2025.

O vazamento de que este carro estará disponível para o mercado indonésio se deve à publicação de uma foto de silhueta no Instagram da Hyundai Indonésia. Percebe-se que o SUV compacto prateado tem um visual mais esportivo que a versão padrão.

Como se sabe, a divisão N, como casa de modificação da Hyundai no evento de corrida WRC, também cria pacotes de acessórios para carros de produção em série, o que significa que não altera apenas a frequência cardíaca e o setor do trem de pouso.

“Aqui, vamos dar uma olhada rápida naquele que perguntou ontem sobre um novo carro Hyundai no início de 2025”, escreveu o status de sua postagem, sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

Através desta foto, a Hyundai também mostra o slogan de seu novo produto, #beunstoppable com motor mais potente.

A Índia é o primeiro país do mundo a lançar a Linha Creta N, e lá o SUV com configuração para 5 passageiros é oferecido com motor turbo a gasolina de 4 cilindros e 1.428 cc, enquanto a versão padrão vendida na Indonésia não possui turbo.

Não é de surpreender que um slogan mais poderoso esteja incluído. O motor turbo é capaz de produzir uma potência máxima de 160 cv a 5.500 rpm e 253 Nm de torque entre 1.500 e 3.500 rpm que é canalizado através de uma transmissão manual de 6 velocidades ou uma automática DCT de 7 velocidades para as rodas dianteiras.

Ainda antes do seu lançamento oficial, a Viva Otomotif teve a sorte de apanhar o novo carro enquanto o testava numa estrada de montanha, precisamente de Lembang, Bandung, Java Ocidental, até Wanayasa, Purwakarta.

Possui design mais esportivo que a versão padrão, graças aos acessórios fabricados pela divisão N como sua casa de modificação para eventos de corrida.

Na traseira é possível ver dois furos para os cilindros de escapamento, um spoiler, depois o formato das luzes principais que são a identidade do SUV compacto estão no para-choque inferior e luzes DRL estreitas no capô.

Enquanto isso, o vazamento no trem de força do SUV compacto foi detectado no NJKB (Motor Vehicle Sales Value) que a Hyundai registrou.

A lista inclui Creta NLINE GLS4X2 AT com valor base de IDR 223 milhões, em segundo lugar está Creta NLINETOP4X2 AT IDR 236 milhões, e em terceiro lugar está o tipo mais alto CRETA NTRBO1.5 4X2 AT com IDR 240 milhões.