Numa reunião com o Ministro Trenggono, o DPR também discutiu a alegada recuperação nas águas de Surabaya-Sidoarjo.

Jacarta, VIVA – A Comissão IV do DPR RI realizou uma reunião de trabalho (raker) com o Ministro dos Assuntos Marítimos e Pescas, Sakti Wahyu Trenggono, no Complexo Parlamentar, Senayan, Jacarta, na quinta-feira, 23 de janeiro de 2025. A reunião foi presidida diretamente pelo Presidente da Comissão IV Siti Hediati Hariyadi.

Titiek Soeharto, alcunha de Siti Hediati Hariyadi, explicou que nesta reunião serão discutidas questões marítimas, incluindo a cerca marítima que se estende por 30,16 quilómetros na zona de Tangerang, Banten.

Ele disse que embora a demolição tenha sido realizada, ainda deve haver uma aplicação estrita da lei para capturar os principais perpetradores.

 Ministro dos Assuntos Marítimos e Pescas, Sakti Wahyu Trenggono, no DPR sobre cercas marítimas

“Ao desmantelar a cerca marítima em Tangerang, este esforço deve ser seguido por uma aplicação da lei estrita e transparente contra os principais perpetradores, para que tenha um efeito dissuasor e não volte a acontecer noutras áreas”, disse Titiek.

Titiek acrescentou que nesta reunião será também discutida a alegada recuperação nas águas de Surabaya-Sidoarjo, na sequência da descoberta da cerca marítima e da emissão de um certificado de direito de uso de construção (HGB) abrangendo uma área de 656 hectares.

“A Comissão IV gostaria de pedir esclarecimentos sobre o acompanhamento da recuperação de informação sobre a titularidade dos certificados HGB nas águas de Sidoarjo e arredores abrangendo uma área de 656 hectares”, disse.

Esta reunião contou com a presença do Ministro Trenggono, que chegou à Comissão IV da Câmara dos Deputados por volta das 11h00. Na sala, Trenggono estava acompanhado por vários outros funcionários.