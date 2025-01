Número de mortos em incêndios florestais na Califórnia sobe para 11

O número de mortos nos incêndios florestais devastadores no sul da Califórnia aumentou para 11 pessoas. de acordo com para uma atualização de sexta-feira do Departamento de Examinador Médico do Condado de Los Angeles (DME).

Cinco mortes relacionadas ao incêndio ocorreram devido ao incêndio em Palisades, enquanto seis foram relacionadas ao incêndio em Eaton. Atualmente, existem seis incêndios ativos na área, de acordo com para CalFire.

O Palisades Fire, o maior dos seis, queimou mais de 21.000 acres com oito por cento de contenção. O Eaton Fire, o segundo maior, queimou 14.000 acres e seis por cento está contido.

No total, os incêndios florestais queimaram quase 36.000 acres e destruíram um mínimo de 10.000 estruturas.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom (D), que no início desta semana declarou estado de emergência em meio aos incêndios, pediu na sexta-feira uma investigação independente do Departamento de Água e Energia de Los Angeles depois que surgiram dúvidas sobre o abastecimento de água da região.

O reservatório de Santa Ynez em Pacific Palisades estava vazio e fechado com incêndios na área. de acordo com às reportagens da mídia. Normalmente, sua capacidade é de 117 milhões de galões de água.

“Embora o abastecimento local de água para hidrantes não seja projetado para extinguir incêndios florestais em grandes áreas, a perda de suprimentos de hidrantes provavelmente afetou o esforço para proteger algumas casas e corredores de evacuação”, escreveu Newsom na carta.

O governador é uma das muitas autoridades estaduais e locais que foram examinadas nos últimos dias quanto à sua preparação e capacidade de resposta aos incêndios.

