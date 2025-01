NYT Mini Crossword: Ajuda, dicas e pistas para hoje, 10 de janeiro

Mini palavras cruzadas do NYT para 10 de janeiro A edição já está disponível para resolução. Para os não-versados, é um jogo de palavras cruzadas mais simples e fácil que pode ser resolvido em poucos minutos. Todos os dias, os jogadores recebem uma grade 5×5 para adivinhar palavras usando as dicas fornecidas e posicioná-las com precisão.

No entanto, eles devem certificar-se de que o posicionamento de cada letra esteja correto para que cada palavra se cruze e forme outra palavra. Se acontecer de você ficar preso em algum lugar, este guia e os recursos do jogo irão ajudá-lo. Prepare-se para aproveitar sua inteligência e habilidades de adivinhação para resolver o quebra-cabeça de hoje!

Aqui estão as dicas e respostas para as palavras cruzadas de hoje.

Mini dicas de palavras cruzadas do NYT para 10 de janeiro

Se você é um entusiasta de palavras cruzadas em busca de um jogo divertido, confira o site ou aplicativo do NYT. O quebra-cabeça está disponível quase todos os dias em horários diferentes: dias de semana e sábados às 22h EST e domingos às 18h EST.

A motivação do jogador no jogo deve ser preencher os quadrados brancos, aproveitando as pistas e organizando as palavras com precisão. As palavras cruzadas oferecem assistência no jogo, como uma opção de “salva-vidas”.

Este recurso ajuda a revelar um quadrado ou uma resposta se você ficar preso. Além disso, também existem opções para verificar automaticamente e reiniciar o quebra-cabeça. Abaixo estão sugestões de palavras encontradas nas colunas Ao longo e Abaixo:

ENTRE

1Um utensílio híbrido popularizado pelo Kentucky Fried Chicken na década de 1970

6Uma garra de casuar

7Um gênero com debate “legendas versus dublagem” (legendas versus diálogos dublados)

Oponente 8A

9A Característica de um adesivo para arranhar e cheirar

ABAIXO

1D Há sete na Ursa Maior

2D enlouquece

Cobertura de pizza preta fatiada em 3D

4D Times New ___ (fonte)

5D Pronto para propor, talvez

Quais são as respostas para as mini palavras cruzadas do NYT de hoje, 10 de janeiro?

Aqui estão as respostas para as mini palavras cruzadas do NYT:

ENTRE

COLHER

GARRA

ANIMES

RIVAL

AROMA

ABAIXO