NYT Mini Crossword: Ajuda, dicas e pistas para hoje, 13 de janeiro

Lutando com eventos atuais 13 de janeiro Mini palavras cruzadas do NYT? Não se preocupe – nós oferecemos todas as pistas, sugestões e respostas para ajudá-lo a resolver o quebra-cabeça de hoje! Seja um trocadilho complicado ou uma referência à cultura pop que deixa você perplexo, estamos aqui para garantir que você conclua esse quebra-cabeça com facilidade.

Vamos mergulhar nas dicas e soluções para segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, e garantir que não percamos nenhum quadrado do tabuleiro!

Mini dica de palavras cruzadas do NYT para 13 de janeiro

As Mini palavras cruzadas do New York Times de 13 de janeiro apresentam uma mistura de pistas fáceis e divertidas. De trocadilhos engraçados a referências culturais, o quebra-cabeça de hoje oferece algo para cada tipo de solucionador.

Aqui está uma análise das sugestões em ambas as direções:

Através de pistas:

Raygun ou Moo Deng, em 2024 Evite, como os impostos. Sotomayor do Supremo Tribunal Rotinas de comédia em um show de talentos escolar “Agora só como pão ázimo; “Estou no caminho da resistência ___!” (gemido)

Faixas abaixo:

Como um colega de quarto que deixa a louça na pia e as meias no sofá. faça lembrar Termine com ego, piro ou clepto Poloneses, como um artigo. “___ do Éden” (romance de Steinbeck)

Cada pista requer conhecimento básico de vocabulário ou associação inteligente de palavras. Os solucionadores de quebra-cabeças podem esperar um desafio divertido que não demorará muito para ser concluído.

Quais são as respostas para as mini palavras cruzadas do NYT de hoje, 13 de janeiro?

Para quem procura respostas para o enigma de hoje, aqui estão elas:

Entre as respostas:

MEME – Uma tendência online humorística que faz referência a Raygun ou Moo Deng de 2024. ESCAPAR – Para evitar algo, como impostos. SÔNIA – Nome do Juiz Sotomayor. DIAGRAMAS – Apresentações de comédia, frequentemente vistas em shows de talentos escolares. LEVEDURA – Um jogo de palavras relacionadas à fabricação de pão.

Respostas abaixo:

BAGUNÇADO – Descreva um colega de quarto bagunceiro. EVOCAR – Trazer à mente uma lembrança ou sentimento. MANIA – Um sufixo que completa palavras como ego-, pyro- ou clepto-. EDIÇÕES – Para aprimorar ou revisar um artigo. ESSE – Uma referência ao romance “Leste do Éden” de Steinbeck.

O quebra-cabeça de hoje oferece um treino cerebral rápido e divertido. Mesmo que uma pista o deixe perplexo, voltar mais tarde pode revelar a resposta sob uma nova luz.