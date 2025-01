NYT Mini Crossword: Ajuda, dicas e pistas para hoje, 6 de janeiro

lutando para resolver Mini palavras cruzadas do NYT para 6 de janeiro versão? Então estamos aqui para ajudá-lo com pistas e sugestões para adivinhar a resposta correta. Essas palavras cruzadas são mais rápidas e fáceis de resolver em comparação com outras mais longas, que podem ser demoradas e exigir concentração.

Aqui, todos os dias, os jogadores recebem uma grade 5×5 para colocar as palavras adivinhadas nas direções transversal e inferior. Eles recebem todas as dicas e assistência do jogo para não ficarem presos no meio do caminho. Os jogadores podem aproveitar essas palavras cruzadas jogando-as no site e no aplicativo da mídia.

Aqui está um guia detalhado que o ajudará passo a passo com dicas, pistas e respostas para as mini palavras cruzadas do NYT de 6 de janeiro.

Mini dicas de palavras cruzadas do NYT para 6 de janeiro

Os jogadores devem preencher os quadrados brancos com as letras adivinhadas e formar a palavra exata. No entanto, ao fazer isso, eles devem garantir que as palavras se cruzem, para que as letras e as palavras sejam colocadas com precisão.

A imprecisão em uma palavra pode significar que o jogador terá que voltar e descobrir onde errou. Para evitar que isso aconteça, é fornecida assistência no jogo, como a opção “salva-vidas”. Este recurso específico o ajudará a revelar um quadrado ou resposta específica se você ficar preso.

Abaixo estão as sugestões de Across e Down para você adivinhar (via Forbes):

ENTRE

1A ___ notificação (alerta na tela do telefone)

5A Do outro lado: Stuffer de meia?

6A Transversal: Caçador com um famoso “cinto”

7A Transversal: Gás usado para preparar cerveja e café, para abreviar

8A Através: caminhão de 18 rodas

ABAIXO

A Catedral de Notre-Dame 1D está localizada aqui.

Equipe 2D.

Furacão ou tempestade 3D.

4D O nome de uma capital que significa “entre dois rios” em vietnamita.

5D Um menino com um algarismo romano depois do nome, talvez

Quais são as respostas para as mini palavras cruzadas do NYT de hoje, 6 de janeiro?

Aqui estão as respostas para as mini palavras cruzadas do NYT de hoje:

ENTRE

EMPURRAR

Papai Noel

ÓRION

NITRO

SEMI

ABAIXO

PARIS

VINCULAR

TEMPESTADE

HANÓI

FILHO