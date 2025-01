NYT Mini Crossword: Ajuda, dicas e pistas para hoje, 7 de janeiro

AGORA Mini palavras cruzadas para 7 de janeiro Agora está oficialmente disponível. Todos os dias, os jogadores recebem uma grade 5×5 para adivinhar as palavras e posicioná-las com precisão. Comparado a palavras cruzadas mais longas, este é mais fácil, rápido e pode ser resolvido em questão de minutos. Dicas e pistas serão fornecidas para ajudá-lo a encontrar as palavras corretas.

Além disso, se você ficar preso no meio do caminho, poderá optar pela assistência no jogo para facilitar seu trabalho. Você pode encontrar palavras cruzadas e outros jogos do NYT em seu aplicativo e site. Certifique-se de ativar a notificação no aplicativo para saber quando os jogos serão lançados.

Agora, sem mais delongas, aqui estão a ajuda e as respostas para as palavras cruzadas de hoje.

Mini dicas de palavras cruzadas do NYT para 7 de janeiro

NYT Mini Crossword é o mais fácil de jogar. Cada dia, você deve adivinhar apenas dez palavras para completar a grade e vencer. O motivo é buscar as palavras e adicionar suas letras na grade para que se cruzem, ou seja, o posicionamento das palavras deve ser preciso. Se uma carta for colocada incorretamente, pode ser necessário voltar e identificar o erro.

O jogo também oferece um recurso no jogo chamado opção “salva-vidas”, que permite revelar uma resposta ou um quadrado. No entanto, seu uso é limitado, portanto, use-o quando necessário.

Abaixo estão sugestões para pesquisar palavras nas direções Across e Down (via Dicas de palavras):

ENTRE

1Um homem de terno levitando, por exemplo

6A Tirei uma soneca ou adormeci

7A Voando sozinho

8Um estilo de novela gráfica para o popular anime “One Piece”

9A genuíno

ABAIXO

Queijo holandês 1D “feito ao contrário”, segundo uma piada

Dente de moagem 2D

Gás 3D composto por três átomos de oxigênio.

Jogo 4D que pode acabar se você acidentalmente bater na mesa

5D Como o cenário perfeito ou o melhor cenário

Quais são as respostas para as mini palavras cruzadas do NYT de hoje, 7 de janeiro?

Aqui estão as respostas para as mini palavras cruzadas do NYT:

ENTRE

emoticons

QUARTO

APENAS

MANGA

REAL

ABAIXO