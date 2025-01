NYT Mini Crossword: Ajuda, dicas e pistas para hoje, 8 de janeiro

Experimentando problemas para resolver AGORA Mini palavras cruzadas para 8 de janeiro? Então, aqui você tem ajuda com dicas e respostas. Ao contrário das palavras cruzadas mais longas, este jogo em particular é bastante fácil, mais simples e pode ser concluído em questão de minutos. Todos os dias, os jogadores recebem uma grade 5×5 para adivinhar palavras e localizá-las. Eles devem primeiro decifrar as pistas e organizar as respectivas palavras nas colunas Ao longo e Para baixo. Mesmo se você ficar preso no meio do caminho, dicas e assistência serão fornecidas no jogo para resolvê-lo facilmente.

Agora, sem mais delongas, aqui estão dicas, pistas e respostas para as palavras cruzadas de hoje.

Mini dica de palavras cruzadas do NYT para 8 de janeiro

Todos os dias, os jogadores podem saborear essas palavras cruzadas no aplicativo e no site da mídia. Os quebra-cabeças dos dias úteis e de sábado estão disponíveis às 22h EST da noite anterior, enquanto os quebra-cabeças de domingo são lançados às 18h EST no sábado, dependendo do horário. New York Times. No jogo, os jogadores devem preencher os quadrados brancos com as palavras adivinhadas. Porém, eles devem ter certeza de que suas letras e palavras se cruzam, ajudando também a formar outra palavra. Além disso, você receberá assistência limitada no jogo para lhe dar uma pista, revelar um quadrado ou responder por você.

Aqui estão as dicas para adivinhar palavras:

ENTRE

1Uma palavra na porta da frente da Midvale School for the Gifted, em um famoso desenho animado “Far Side”

Equipe de TV clássica 5A com BA, Faceman, Hannibal e Murdock

7A MA ou MS, mas não BA ou BS

8A Como a letra J, em ordem alfabética

9A Butt, para os britânicos

ABAIXO

1D Comida que você poderia cozinhar al dente

absolutamente 2D

3D O que a Torre de Pisa faz?

Pedido de café com leite 4D

6D “Já vi melhor”

Quais são as respostas para as mini palavras cruzadas do NYT de hoje, 8 de janeiro?

Aqui estão as respostas para as mini palavras cruzadas do NYT, edição de 8 de janeiro.

ENTRE

PUXAR

EQUIPE

ESTADO

DÉCIMO

BUNDA

ABAIXO