O advogado Donny Tri Istiqomah as reivindicações foram examinadas pelo KPK como suspeito

Yakarta, vivo -O PDI Ladjuangan (PDIP), Donny Tristiqomah foi concluído com um exame com pesquisadores da KPK na segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025. Ele admitiu que foi examinado como suspeito na corrupção da corrupção da corrupção para substituição de substituição do intermediário intermediário (perna).

Leia também: Casos de mutilação de mulheres em Ngawi, Polícia: suposto psicopatas narcisistas

“Hoje eles me chamaram como suspeito para me pedir informações relacionadas ao caso que me apreenderam”, disse Donny Tri Istiqomah no KPK, na segunda -feira, 3 de fevereiro.

Donny completou um exame com pesquisadores da KPK por volta das 15:19 WIB. Ele foi visto com uma camisa de pescoço vermelho marrom. “Sim, hoje cumpre minhas obrigações como um bom cidadão”, disse Donny.

Leia também: Proprietários de orfanato em Surabaya que são presos pela polícia

Donny relutou em explicar em detalhes sobre seu exame com os pesquisadores da KPK hoje.

Anteriormente, a Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK) nomeou o quadro de PDIP e o advogado Donny Tri Istiqomah para ser suspeito da investigação no caso de suborno inter-Time (PAW) da República da Indonésia DPR 2019-2024 com o suspeito, Harun Masiku.

Leia também: Kortastipidkor Polri também está investigando o caso de corrupção de Lpei, KPK: sem choque

Depois disso, Donny Tri Istiqomah apareceu e deu uma explicação. Ainda respeita a determinação dos suspeitos do KPK.

“Ainda aprecio que o KPK continue investigando”, disse Donny Tri Istiqomah no vídeo do YouTube, citado na segunda -feira, 30 de dezembro de 2024.

Donny admitiu que seria totalmente responsável pelo problema que o arrastou no caso de corrupção de Maskiku.

“Eu, como um dos conselhos jurídicos do DPP da parte que é totalmente responsável por esse problema, o respeito e continuarei sendo obediente e apoiarei totalmente esse processo”, disse ele.

Mesmo assim, Donny explicou que o caso que arrastou foi declarado que era uma lição valiosa para preparar regras democráticas.