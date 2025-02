O advogado Ronald Tannur ofereceu RP8 bilhões em compensação à família Dini, mas …

Yakarta, vivo – O advogado primitivo será Afranti, Dimas Yemahura para o Farauq, disse que o acampamento de Gregory Ronald Tannur queria fornecer uma compensação à família de seu cliente. Mas, a compensação oferecida pela força de Ronald Tannur tem uma condição.

Leia também: Mãe e advogada Ronald Tannur será julgada na próxima semana

Dimas se tornou uma das testemunhas apresentadas pelo promotor (JPU) no julgamento do caso de três juízes que deram a Ronald Tannur no Tribunal de Corrupção do Tribunal Distrital Central de Yakarta, na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

Dimas disse que foi convidado a conhecer Lisa Rachmat como advogado Ronald Tannur. No entanto, naquela época, não havia acordo com Lisa Rachmat.

Leia também: A audiência inaugural do ex -funcionário de Ma Zarof Ricar sobre o veredicto gratuito de Ronald Tannur ocorrerá na próxima semana

“Existe um acordo com Lisa Rachmat relacionada à compensação?”

“Nunca houve um acordo”, disse Dimas.

Leia também: O juiz foi solicitado a examinar todas as evidências de suposto suborno no Tribunal Distrital de Surabaya.

 O AUG capturou o juiz do caso Vérdict gratuito para o réu Ronald Tannur

Dimas disse que, de fato, havia uma oferta de dinheiro de Lisa Rachmat. Ele disse, a desculpa de Lisa sobre o dinheiro que ela ofereceu como uma forma de compensação para a família Dini será.

“De fato, há uma oferta de algum dinheiro que transmitimos à família. É que o arrependimento de nós é que não é uma compensação puramente”, disse Dimas.

Lisa pediu à família de Dini que retirasse o suposto relatório de assassinato à polícia. O pedido foi acompanhado por uma oferta de dinheiro que foi desviada como uma forma de compensação.

“Mas fomos convidados a revogar o relatório, continuar fazendo as pazes e considerando esse evento como um acidente”, disse Dimas.

“Existe alguma condição?”

“Existem condições, a compensação é uma compensação condicional. E eu a transmito às famílias das vítimas”, disse ele.

“Eu também educo a família da vítima, e a família da vítima decidiu, sim, eles não aceitaram se houvesse condições como essa. Finalmente, a polícia não poderia ir bem”, disse Dimas.

Dimas explicou que Lisa daria uma compensação condicional de RP8 bilhões. A oferta foi imediatamente pronunciada por Lisa Rachmat.

“Você ainda se lembra da compensação nominal com essa condição?”

“Sim, é cerca de Rp. 800 milhões”, respondeu Dimas.

Anteriormente, o promotor leu a acusação para os três juízes que deram um veredicto gratuito de que Ronald Tannur havia recebido RP4,6 bilhões em dinheiro. Os recibos de dinheiro são fornecidos na forma de uma moeda e moeda estrangeira de dólares de Cingapura.

“Com base na determinação do vice -presidente do Tribunal Distrital de Surabaya, a classe especial número 454/pid.b/2024/pn sby de 5 de março de 2024, que recebeu prêmios ou promessas, em caixa que equivale a uma forma que equivale a RP1, 000.000.000 e SGD308.000 (trezentos oito mil dólares em Cingapura) “, disse o promotor na Câmara do Tribunal de Corrupção no Tribunal Distrital de Yakarta, na terça -feira, 24 de dezembro de 2024.

Os três juízes acusados ​​de subornos aceitos depois de dar ao veredicto livre de Ronald Tannur, como Erintuah Damanik, Heru Hanindyo e Mangapul.