O advogado Ronald Tannur prometeu dar RP.

Yakarta, vivo – A equipe de aconselhamento jurídico inicial será Afranti, Meigi Angga Kuswantoro disse que o advogado de Gregory, Ronald Tannur, Lisa Rachmat, havia oferecido 30 milhões à família Dini. Dezenas de milhões serão dadas se a família não realizar o processo de autópsia para o corpo do Dini Seros.

Meigi tornou -se uma das testemunhas apresentadas pelo promotor (fiscal) no julgamento de três juízes livres Ronald Tannur no Tribunal de Corrupção do Tribunal Central de Yakarta, na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

Ele explicou que dezenas de milhões foram oferecidas à família de Dini quando ele estava no Hospital Geral de Emergência (RSUD).

“É desde o início, quando na polícia, houve esforços do consultor jurídico de Gregory, Ronald Tannur, para fornecer, condição no caso, neste caso condicionando o caso de Gregory Ronald Tannur?”

“Ainda me lembro muito bem quando, no hospital regional do Dr. Soetomo, havia uma das equipes de Lisa. Cara, ele chegou à mãe para pressionar para não fazer autópsia”, respondeu Meigi.

“Não é necessário fazer autópsia?”

“Sim. Se não me engano com a substituição de RP. 30 milhões naquela época, ainda me lembro muito bem”, disse Meigi.

 O julgamento de acusação de três juízes inativos que dão o veredicto gratuito Ronald Tannur

Meigi alegou rejeitar a oferta de Lisa Rachmat. Ele disse que a família Dini continuaria com os esforços da autópsia.

“RP30 milhões para quê?”

“Para não fazer uma autópsia. Obviamente, rejeitamos porque a autópsia é importante”, disse Meigi.

Ele explicou que a oferta de RP30 milhões de Lisa Rachmat foi realizada diretamente para a sra. Dini Sera. Meigi disse que Lisa foi feita por Lisa ao primeiro advogado de Sera, Dimas Yemahura, ao Farauq.

Anteriormente, o promotor leu a acusação ao réu de três juízes que deram um veredicto gratuito de que Ronald Tannur havia recebido RP4,6 bilhões em dinheiro. Os recibos de dinheiro são fornecidos na forma de uma moeda e moeda estrangeira de dólares de Cingapura.

“Com base na determinação do vice -presidente do Tribunal Distrital de Surabaya, o número especial da classe 454/PID que equivale a RP1.000.000.000 e SGD308.000”, disseram os promotores no Tribunal de Corrupção do Tribunal Central de Yakarta, terça -feira , 24 de dezembro de 2024.

Os três juízes acusados ​​de subornos aceitos depois de dar ao veredicto livre de Ronald Tannur, como Erintuah Damanik, Heru Hanindyo e Mangapul.

O promotor também explicou que a aceitação de cada dinheiro, então ousou decidir que Ronald Tannur estava livre no caso de assassinato para sua namorada.

Erintuah Damanik recebeu dinheiro da SGD48.000 da Sra. Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur e Lisa Rachmat como advogada de Ronald Tannur. Então, o juiz Mangapul foi efetivo para R SGD36.000.

Além disso, Heru Hanindyo conseguiu receber dinheiro tão grande quanto o SGDD30.000, que Eintuah Damanik manteve o dinheiro. “Efetivo que equivale a SGD140.000 (cento e cento e mil dólares de Cingapura) de

Meirizka Widjaja Tannur e Lisa Rachmat “, disse o promotor.

Então, Heru Hanindyo também recebeu dinheiro de Meirizka Widjaja Tannur e Lisa Rachmat, bem como RP1.000.000.000.000,00 (um bilhão de rúpias) e SGD120.000 (cento e vinte mil dólares em Cingapura).

O dinheiro foi dado aos três juízes dos juízes de Ronald Tannur foi conscientemente recebido. A razão pela qual o Erintuah Damanik CS já sabe que o dinheiro concedido por Lisa Rachmat é eliminar a decisão gratuita (Vrijspraak) contra Ronald Tannur de todas as posições dos promotores.

O promotor avaliou que Erintuah Damanik CS violou o parágrafo do artigo 5 (2) Jo. Artigo 18 da Lei Número 31 de 1999 e Artigo 12 B JO. Artigo 18 da Lei Número 31 de 1999 sobre a erradicação dos crimes de corrupção alterados pela Lei Número 20 de 2001 sobre as mudanças na lei número 31 de 1999 sobre a erradicação de crimes de corrupção.

O promotor também acusou três juízes que deram um veredicto gratuito para Ronald Tannur receber uma gratificação.