O advogado sênior GR Andanimath morre

O excelente zagueiro do norte de Karnataka, Gran Andanimath, 89, conhecido por habilidades de defesa e ensino em Hubballi no sábado. Sua esposa, dois filhos e duas filhas sobrevivem.

Gurupadadaswamy Andanimath lidou com várias responsabilidades na Associação de Advogados Hubballi e vários de seus seguidores se tornaram juízes nos tribunais distritais e no Tribunal Superior de Karnataka. Além da promoção, ele participou ativamente de educação jurídica, serviço social e filantropia. Andanimath também lidou com casos relacionados ao notável Morusavir Mutt e Siddharoodh Mutt em Hubballi. Ele era o presidente do Ashrama de Chikenakoppa para deficientes visuais.

Ministro de Assuntos do Consumidor, Distribuição Pública e Distribuição Pública Palhad Joshi, ex -ministros Jagadish Shettar, Basavaraj Bommai, presidente do Conselho Legislativo de Karnataka, Basavaraj Horathi, e outros choraram sua morte.

Shettar, que se formou sob Andanimath, expressou choque e dor pelo desaparecimento de seu professor e disse que muitos ficaram impressionados com a maneira como o Sr. Andanimath argumentou no tribunal.