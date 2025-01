O aeroporto de Soetta estava submerso, Angkasa Pura garantiu que o acesso ao terminal fosse normal

Tangerang, vivo -Cesos ao aeroporto de Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, retornaram ao normal após serem inundados devido a fortes chuvas que enxaguavam desde terça-feira (01/28) à noite.

Leia também: Inundações no congestionamento de Jalan Daan Mogot Ponu, os veículos se desviam da pista de Transjakarta

PT Angkasa Pura Indonésia garante que as operações aeroportuárias continuem funcionando bem. De acordo com o deputado assistente de comunicação e legal do aeroporto de Soekarno-Hatta, M. Holik Mumardi, a alta intensidade da chuva causa poças em várias partes da área do aeroporto.

No entanto, a gerência imediatamente tomou medidas para lidar de acordo com o procedimento, para que o acesso ao aeroporto agora possa ser aprovado por veículos sem problemas.

Leia também: 5 subdistritos no Regency of Tangerang inundações de até 1 metro, 795 famílias afetadas

“A gerência do aeroporto de Soekarno-Hatta implementa imediatamente a gerência de acordo com o procedimento, para que a condição de acesso ao aeroporto seja normalmente executada”, disse Holik, conforme citado por Antara.

 Inundações no perímetro norte do aeroporto de Soekarno-Hatta Foto: Viva.co.id/sherly (Tagerang)

Leia também: A área de capa de coco do norte de Yakarta foi inundada, os carros foram convidados a girar

Juntamente com a recuperação do acesso, os possíveis passageiros são aconselhados a continuar coordenando com a companhia aérea em relação aos horários de voo e chegar cedo para antecipar a possibilidade de obstáculos na viagem.

Enquanto isso, os relatos da delegacia do aeroporto de Soetta disseram que vários pontos foram inundados anteriormente, como o túnel rodoviário P2, os terminais 2D e 2F, a estrada DHL do armazém Soewarna, a área de carga em frente ao armazém RPX E o perímetro do túnel sul voltou ao normal.

No entanto, a estrada North Post 25 que leva à estrada francesa ainda está fechada devido a uma poça de água que não está voltando completamente.

O chefe de relações públicas da polícia do aeroporto de Soetta, septo de Ipda, Wahyudi, explicou que seis dos sete pontos haviam recuado. No entanto, a área no perímetro do norte ainda é inundada por uma água de até 40 a 50 centímetros.

Embora não seja a rota principal, o acesso é importante para os residentes locais que desejam ir aos assentamentos e à área de dicap. O pessoal da polícia permanece em guarda no local para regular o fluxo de tráfego.

O principal fator que causa inundações no perímetro norte é o mau sistema de drenagem na região. A terra que costumava ser um pântano não tem um bom ralo, para que a água não possa fluir diretamente para o rio.

Juntamente com as ervas daninhas na área, o processo de revés da água se torna mais lento.

Angkasa Pura continua a se esforçar para dirigir para que a poça nesse local possa ser resolvida imediatamente. Também se compromete a melhorar a qualidade da infraestrutura para antecipar eventos semelhantes no futuro.