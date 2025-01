O aeroporto de Warangal deve atrair investimentos de países que priorizam aeroportos: Telangana CM

O ministro-chefe da Telangana, A. Revanth Reddy, realizou uma reunião de revisão sobre a aquisição de terras e outros aspectos do Aeroporto Warangal no Centro de Controle de Comando Integrado em Hyderabad na quinta-feira (9 de janeiro de 2025). O Ministro de Estradas e Construção, Komatireddy Venkat Reddy, o Ministro de Florestas e Dotações, Konda Surekha, e outros participaram da reunião. | Crédito da foto: mediante acordo

O ministro-chefe da Telangana, A. Revanth Reddy, emitiu instruções para traçar planos rodoviários para tornar conveniente para as pessoas dos anteriormente unidos Warangal, Karimnagar, Khammam e Nalgonda viajarem confortavelmente para o aeroporto de Mamnoor em Warangal. O anel viário externo e as estradas radiais devem estar conectados a ele. Ele queria que as autoridades verificassem as instalações do aeroporto de Kochi, que possui todas as comodidades.

Reddy disse que a Coreia do Sul prioriza a disponibilidade de aeroportos para seus investimentos. O aeroporto de Warangal deverá atrair investimentos destes países. Disse que assim que as obras estiverem concluídas, as pessoas que visitarem Medaram Jatara, Laknavaram, Ramappa e outros destinos turísticos daquela zona do estado utilizarão as instalações.

O Ministro de Estradas e Edifícios, Komatireddy Venkat Reddy, o Ministro de Florestas e Doações Konda Surekha, o secretário-chefe A. Santhi Kumari, o coletor de Warangal Satya Sharadaa e outros participaram da reunião.