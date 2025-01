O Alabama foi digno dos playoffs? A derrota do Bowl para Michigan mostra que as hipóteses sempre foram feitas de má fé

O número 11 do Alabama entrou no ReliaQuest Bowl contra o Michigan com muita atenção depois de terminar o ano como o primeiro time de um elenco ampliado de 12 jogadores. futebol universitário Suprimir. Com uma primeira rodada cheia de explosões, a conversa rapidamente se voltou para se o Crimson Tide deveria ter sido incluído no grupo.

Mas desde o primeiro snap em Tampa, Flórida, o Alabama parecia o mesmo time desastroso que perdeu por três touchdowns para o humilde Oklahoma. O Tide virou a bola em três posses de bola consecutivas na derrota por 19-13 para os Wolverines, que terminaram em sétimo lugar no Big Ten com um recorde de 5-4 na liga.

A derrota coloca um ponto de exclamação no que tem sido uma temporada frustrante e inconsistente para o Tide e sublinha porque o programa foi deixado de fora do CFP. Esses problemas começam com o quarterback Jalen Milroe, que ficou infeliz com uma interceptação e dois fumbles durante uma chuva torrencial para ajudar a levar Michigan a uma vantagem de 16-0 que nunca abandonou. Milroe terminou sua temporada com 18 viradas: 11 interceptações e sete fumbles perdidos.

Muitos apontaram a vitória do Alabama sobre a Geórgia em Outubro como prova de que o Tide poderia competir com qualquer um na PCP, especialmente em contraste com a SMU e o Indiana. (Notavelmente, Indiana venceu Michigan e manteve os Wolverines em apenas 69 jardas.) Mas a inconsistência exibida na terça-feira estava completamente alinhada com o que o Tide tem sido durante toda a temporada. O Alabama sob o comando de Nick Saban teve apenas uma derrota contra um oponente não classificado desde 2008. Em 2024, o Tide de Kalen DeBoer teve três derrotas contra oponentes não classificados.

O Alabama teria sido mais competitivo em jogos contra os melhores do futebol universitário? Talvez, mas isso é hipotético.

A derrota quebra uma sequência de 16 temporadas consecutivas com pelo menos 10 vitórias, inteiramente estabelecida sob o comando de Saban. Mas, mais do que isso, a perda apenas enfatizou o quão longe o programa está dos dias de glória da era Saban. Alabama perdeu quatro jogos em 2024. Três deles foram contra times que terminaram 10-17 combinados em jogos de conferência (Oklahoma e Vanderbilt na SEC, Michigan no Big Ten).

É claro que o Alabama não tinha vários jogadores importantes. Quatro wide receivers entraram no portal, junto com o running back Justice Haynes. Os colaboradores coadjuvantes DeVonta Smith e Malachi Moore também ficaram de fora. Ao mesmo tempo, porém, Michigan estava sem o tight end Colston Loveland, o defensive tackle Mason Graham e o cornerback Will Johnson, todos potenciais jogadores do primeiro turno que não jogaram. Basicamente, todas as trincheiras dos Wolverines foram esvaziadas e o Alabama ainda não conseguiu enfrentar o momento.

Os resultados do Bowl têm valor limitado devido ao número de desistências e Draft da NFL declarações. Ainda assim, colocar outro ovo na televisão nacional contra o apoio do Michigan não ajuda o argumento de que as coisas teriam sido automaticamente diferentes na PCP.