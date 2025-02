O almíscar causa a batalha entre os democratas sobre como lutar

Os democratas estão lidando com como enfrentar Elon Musk e seus esforços sem precedentes para refazer o governo federal, e alguns favorecem ataques diretos à tecnologia da tecnologia e a outros que se perguntam se deveriam se inscrever mais no presidente Trump.

Os democratas lutaram para encontrar seu equilíbrio na segunda presidência de Trump, mesmo quando Trump oferece centenas de milhares de funcionários federais e tentou eliminar partes completas do governo.

Musk tem sido o objetivo da lança de Trump, desde que ele e seu departamento de eficiência do governo (DOGE) caíram em agências federais, buscando acesso a sistemas de pagamento e trabalhando para falar sobre trabalhadores federais fora de seu trabalho.

Musk aproveitou abertamente sua posição para demolir a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos (USAID), dizendo que durante o fim de semana ele a estava alimentando com o cabide de madeira em vez de ir a festas.

Tais esforços transformaram Musk em um homem de comando atraente para os democratas que ainda tentam se aposentar de suas perdas de novembro, enquanto se trata do chicote da presidência de Trump.

No entanto, vários democratas não têm tanta certeza de que seu partido não está cometendo outro erro com o foco no almíscar.

“Por que estamos tão distraídos aqui?” Ele disse um estrategista democrata melhor. “Nossa abordagem única deve estar em Trump. Não é o objeto brilhante representa o almíscar.

“Qual é a nossa abordagem aqui? Ganhando a casa em 2026 ou apontando para Musk enquanto grita: “Você não pode fazer isso!”

Alguns republicanos veem Musk como um raio eficaz para Trump, uma figura que leva abuso em vez do novo presidente. É também uma opinião compartilhada por alguns democratas.

“Musk é uma distração”, disse outro doador democrata. “Temos que nos concentrar no cara que está realmente sentado no Salão Oval. Não é a versão de Hollywood disso.

Sem dúvida, Musk não é o único número que causa desacordos no Partido Democrata.

Alguns democratas pensam que o partido precisa começar de novo e fica frustrado com os líderes, incluindo o líder da minoria do Senado, Chuck Schumer (NY). Outros dizem que as mensagens do partido são completamente desativadas e que precisam se renunciar ao conversar com os problemas pelos quais os eleitores se importam.

O almíscar, segundo alguns democratas, é um bom papel, porque é um bilionário de alto perfil que é irregular e fora de contato com os americanos comuns.

Esses democratas dizem que deveria estar no centro de seu fogo, porque Lege está causando mais danos do que bem.

Os maiores corredores de poder do partido parecem compartilhar essa visão, já que seus ataques contra Musk se intensificaram.

“Ficar atrás de Elon e Doge não resolverá todos os problemas, mas certamente é um ótimo lugar para começar”, disse o estrategista democrata Eddie Vale. “Pessoas normais, e até muitas pessoas de maga que gostam de Trump, não querem um grupo de incels de Elon olhando suas declarações fiscais e brincando com o sistema que lhes envia suas verificações do Seguro Social”.

Outro estrategista democrata acrescentou que “é útil para os democratas ter um vilão diferente de Trump que perseguir, especialmente aquele que tem uma identificação de um nome alto e aparentemente recebe ser um vilão”.

Na Câmara, os líderes do partido e os membros do ranking e o arquivo são telégrafos, eles estão a bordo quando se trata de usar todas as estradas disponíveis para interromper os esforços de Musk.

Os democratas apresentaram uma proposta projetada na quinta-feira para proteger as informações dos contribuintes de “Musk e seus capangas”, nas palavras do representante Sean Castan (D-Bill.), Um dos patrocinadores do projeto.

Os líderes do Progressive Caucus do Congresso na quinta -feira também pediram ao partido que usasse todas as ferramentas disponíveis para “atirar” para Musk.

Schumer voltou -se para a plataforma social X esta semana, depois de criticar a operação de Musk em uma conferência de imprensa.

“Um governo empreendimento está realizando uma aquisição hostil do governo federal”, escreveu Schumer na plataforma de redes sociais.

Os democratas devem ser mais inteligentes da maneira que vão atrás de Musk, dizem alguns observadores políticos.

A estrategista republicana Susan, de Ascio, que nunca apoiou Trump, disse que não é suficiente para os democratas apontarem Musk. Eles também precisam vincular -se a Trump tangíveis.

“Eu entendo por que eles vão atrás de Musk, mas para que fim? Como isso os ajuda a obter o que querem ou machucar o presidente? Do descascado disse. “É Donald Trump quem sabe que é vingativo. Donald Trump está usando Elon Musk para obter nossas informações mais confidenciais.

Do descascado, ele acrescentou que “se os democratas vão atrás de Musk, eles realmente irão atrás dele”.

“Ele tem muitos esqueletos em seu armário”, disse ele. “Descredit e amarrar Trump. Eu diria: ‘O cara que está olhando para suas informações pessoais nem conseguiu obter uma autorização de segurança’. Exponha à pessoa que está tomando essas decisões e se conecta com Trump.

O estrategista democrata Lynda transco ecoou esses sentimentos, dizendo que os democratas deveriam estar “cientes” de que não é suficiente para criticar o próprio Musk. “Eles precisam traduzir o que está preocupado com o que você está fazendo e por que isso importa”.

Tran disse que quanto mais democratas se concentram nas ações de Musk, “quanto mais obriga o presidente Trump a afirmar sua própria autoridade, consciência e aprovação”.

Até o momento, os democratas dizem que os ataques foram eficazes, apontando o número de pesquisas para Musk.

Na quinta -feira, uma nova pesquisa com o economista/yougov mostrou que o apoio republicano de Musk havia caído dramaticamente desde novembro, quando 47 % dos republicanos pesquisados ​​disseram que queriam que Musk tivesse “muita” influência no governo Trump.

Nessa pesquisa, 29 % disseram que queriam que o bilionário tivesse “um pouco” de influência, enquanto 12 % disseram que não queriam ter “nenhum”.

Mas a pesquisa desta semana revelou que a proporção de republicanos que queriam que Musk tivesse “muito” influenciado 26 %, enquanto 43 % dos entrevistados republicanos queriam que Musk tivesse uma “influência” e 17 % têm “nada”. “

“Você está vendo a responsabilidade política em que os republicanos estão se tornando”, disse o estrategista democrata.

Mesmo assim, Del Petio disse que os democratas não podem perder de vista o verdadeiro alumínio: Trump.

“A popularidade de Musk está diminuindo. Ele não é um cara agradável “, disse Del Picio.”

Mike Lillis contribuiu.

Fonte