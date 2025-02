O almíscar e Trump estão violando descaradamente a Constituição

Desde que o presidente Trump assumiu o cargo há pouco menos de um mês, Elon Musk e sua equipe de corsários se arrastaram pelo governo, demolindo as agências, mexendo em dados privados, dizendo adeus a milhares de funcionários federais de carreira e até mesmo Mudança de sinalização em edifícios federais e locais históricos.

A Casa Branca justificou a autoridade de Musk sob o rótulo “funcionário do governo especial”. A mídia trouxe a isca em um grau alarmante, cobrindo Musk e seu departamento de eficiência do governo como se fossem agentes legítimos do governo federal.

Esta é a janela legal, como duas demandas alegam, uma apresentada em um tribunal federal em Washington, DC E um dentro Maryland. Ambos os casos afirmam que Musk está operando inconstitucionalmente e busca mandatos que retiram seus poderes de seus poderes e se esforçam para desfazer parte dos danos que já causou ao país. De todas as demandas arquivadas desde 20 de janeiro, essas duas são talvez as mais importantes.

Embora normalmente seja obra do Congresso criar agências e dar a eles seu poder por estatuto, Trump Criou dux por ordem executiva. Uma agência existente renomeou o Serviço Digital dos Estados Unidos, que o presidente Barack Obama criou como uma subentidade no escritório executivo do presidente. Esse escritório era Criado em 1939 Pelo presidente Franklin D. Roosevelt para fornecer apoio ao presidente para governar efetivamente, incluindo assistência com mensagens para o povo dos EUA e promover nossos interesses no exterior. O papel do serviço digital era melhorar as interfaces digitais do governo, incluindo o site da HealthCare.gov que o Obamacare lançou.

Como reivindicar os 26 autores atuais e anteriores dos funcionários do governo, na demanda de Maryland, a autoridade de Musk excede em muito a de um consultor presidencial dentro do escopo razoável do escritório executivo do presidente ou do Serviço Digital dos Estados Unidos. “Seu poder inclui, pelo menos, a autoridade para deixar o pagamento de fundos aprovados pelo Congresso, acessar dados confidenciais e confidenciais em todas as agências governamentais, reduzir o acesso de sistemas a funcionários federais e contratados à vontade e assumir e desmantelar completar federal independente federal independente agências “, diz sua queixa. Essa delegação de poder requer um ato do Congresso.

O caso da DC foi apresentado por um grupo de 19 promotores gerais do estado, que escrevem: “O presidente Trump praticamente delegou a autoridade sem controle ao Sr. Musk sem uma autorização legal adequada do Congresso e sem supervisão significativa de suas atividades”.

Os funcionários especiais do governo devem ser temporários, eles não empregam mais do que 130 dias dentro de um período de 365 dias. Eles também estão sujeitos a leis de conflito. Em carta Enviado ao Chefe do Gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, na segunda-feira, o senador Adam Schiff (D-Califórnia) escreveu: “A realização de Musk com conflitos de interesse federal e outras obrigações relacionadas ainda é desconhecida para o Congresso e o público”.

Leis de conflito têm implicações criminais. E os conflitos de Musk são evidentes, uma vez que suas empresas estão sob escrutínio federal por várias agências nas quais tem imenso poder. O guardião relatadoPor exemplo, que a equipe da FDA revisada pela Musk Neuralink Brain Implant Company foi demitida durante o fim de semana.

Mesmo que Musk seja um funcionário especial do governo, Trump não tem autoridade para lhe dar o poder que o executivo não possui, incluindo o poder de desmantelar agências federais completas. Novamente, isso requer um ato do Congresso.

Em uma audição subsequenteapresentaçãoNo caso perante a juíza Tanya Chutkan, Joshua Fisher, diretora do Escritório da Administração da Casa Branca, declarou que Musk “não tem autoridade real ou formal para tomar decisões do governo”, incluindo decisões de pessoal em agências individuais; que Musk é um funcionário do escritório da Casa Branca (não do Serviço Digital dos Estados Unidos ou da Organização Temporal do Serviço Dogal dos EUA. UU.); E que Musk só tem a capacidade de aconselhar o presidente ou comunicar as diretrizes do presidente, como muitos outros consultores da Casa Branca (citando o exemplo do Conselheiro de Biden Anita Dunn).

Essas declarações são claramente falsas.

Na terça -feira, Chutkannegou uma ordem de restrição temporáriaConstatando que os demandantes “não vincularam adequadamente as ações do acusado com os danos iminentes aos (os) estados em particular” com uma especificidade suficiente para justificar um alívio extraordinário. Mas ele também escreveu que suas reivindicações da cláusula de nomeações têm “implicações graves” e que “até os réus reconhecem que não há” fonte legal de aparente autoridade legal que concede (dux) o poder “de levar algumas das ações desafiadas aqui. ” Chutkan acrescentou que o que Trump deu a Musk “parece ser o autor sem o controle de um indivíduo não desenvolvido e uma entidade que não foi criada pelo Congresso e na qual ele não tem supervisão”.

O coração legal de ambas as demandas é da Constituição Artigo II Cláusula de nomeaçãoIsso dá ao presidente o poder de “nomear, e com o conselho e o consentimento do Senado … designar … todos os outros oficiais dos Estados Unidos … que serão estabelecidos por lei: mas o Congresso pode por Lei, concede a nomeação de oficiais tão baixos, como eles acharem apropriado, apenas no presidente, nos tribunais da justiça ou nos chefes de departamentos.

Vamos descompactar isso. Primeiro, a Constituição diz que “oficiais”, que A Suprema Corte leu Significa “principais oficiais” que exercem “autoridade significativa”, como líderes de departamento no nível do gabinete, devem ser indicados pelo presidente, mas estão sujeitos a confirmação através dos conselhos e consentimentos do Senado. Musk parece ter mais poder no momento do que qualquer funcionário do gabinete, porque exerce poder em uma variedade de agências federais e seus milhares de funcionários. Mas ele não foi nomeado pelo presidente, nem o Senado o confirmou.

Segundo, a Constituição estabelece que a posição “oficial” em questão deve ser estabelecida pela própria Constituição ou “será estabelecida por lei”, isto é, por meio de uma lei do Congresso. O trabalho de Musk não é criado pela Constituição e o Congresso nem sequer criou Dux, muito menos estabelecido por lei o papel que Musk está interpretando agora.

Terceiro, a Constituição cria uma categoria menor de “oficial inferior”. Mesmo que os advogados de Trump possam legitimamente argumentar que Musk se qualifica como “mais baixo”, uma noção que falha no teste de face direta, não os ajudaria a resolver problemas legais com Trump unir almíscar com poder ilimitado. A Constituição estabelece que os oficiais inferiores devem ser, mais uma vez, criados pelo Congresso. O Congresso pode dar ao presidente o poder de nomeá -los, se ele quiser, mas ele não o fez.

Um dos aspectos decepcionantes, se não francamente comovente, da aquisição do governo do Musk Trump é que o Congresso está indo de acordo. O Congresso poderia desencorajar o serviço digital dos Estados Unidos e, portanto, Doge, embora Musk provavelmente não perca seu cheque de pagamento federal, pois está renunciando a ele. O Congresso também poderia aprovar a legislação especificamente que proíbe o papel dos funcionários do governo especial de almíscar e retirando o que ele e sua equipe fizeram.

Pelo menos, o Congresso poderia conter o público de supervisão, que os democratas exigiram – Para descobrir o que diabos está acontecendo.

Ou, como pretendiam os editores, o Congresso poderia iniciar os procedimentos de julgamento político sobre a justificativa que desmontando o governo como o conhecemos viola a Constituição.

Cada membro do Congresso faz um juramento de “apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos contra todos os inimigos, estrangeiros e nacionais”. O fracasso dos republicanos no Congresso em fazer qualquer coisa sobre Musk, qualquer coisa, pode ser a violação mais colossal desse juramento sagrado na história dos EUA.

Kimberly Wehle é o autor do novo livro “Perdão do poder: como o sistema de perdão funciona e por quê.”

