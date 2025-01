O alto fogo entre Israel e o Líbano é estendido: Blanca

A Casa Branca disse que um incêndio alto que envolve Israel e o Líbano havia se espalhado em um Declaração de domingo.

El Alto El Fuego entre Hezbollah e Israel, anunciado pelo ex -presidente Biden em novembro, agora “entrará em vigor até 18 de fevereiro de 2025”, diz o comunicado. Um acordo de fogo alto teve um período de 60 dias em que Israel retiraria seu exército do sul do Líbano, enquanto as forças armadas libanesas iniciariam as implantações na mesma área.

A Declaração da Casa Branca no Alto El Fuego entre Israel e Hezbollah ocorre apenas uma semana depois que um alto acordo de incêndio entre Israel e Hamas entrou em vigor no último dia da presidência de Biden.

Um dos principais consultores de segurança nacional da Biden na Casa Branca disse no domingo passado que a equipe do presidente Trump forneceu “apoio significativo” no alto acordo entre Israel e Hamas.

“Recebemos apoio significativo da equipe Trump. Temos sido muito transparentes sobre isso. Nós os mantivemos completamente atualizados ”, disse Jon Finer a Jonathan Karl, da ABC News, em” esta semana “.

“Eles implantaram membros de sua equipe de entrada na região. O presidente disse … o presidente -eleito disse coisas úteis sobre a necessidade de alcançar este acordo ”, acrescentou.

O secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse na semana passada que o alto incêndio entre Israel e o Hamas “não teria atingido sem a mão franca do presidente Trump e seu enviado especial @stevewitkoff”.

“Quando a paz prevalece pela força novamente”, acrescentou ele em uma publicação na plataforma social X.

