O alto funcionário do Pentágono reconhece os cortes no orçamento em consideração

Um alto funcionário do Pentágono Sênior reconheceu na quarta -feira que a agência estava considerando importantes cortes no orçamento para 8 % a cada ano nos próximos cinco anos.

Em um comunicado, o subsecretário da defesa interino Robert Salesses disse que os cortes estavam sendo concebidos para pagar outras prioridades de defesa do governo Trump, incluindo um sistema de defesa antimisile desejado “Iron Dome for America” ​​e segurança nas fronteiras.

Ele acrescentou que o Departamento de Defesa procura “deixar de despesas desnecessárias que atrasam nossos militares”, como nos programas de mudança climática e diversidade, iniciativas de equidade e inclusão (DEI).

“O departamento desenvolverá uma lista de possíveis compensações que poderiam ser usadas para financiar essas prioridades, bem como renomear o departamento em sua principal missão de impedir e vencer guerras”, disse Salesss. “A compensação é destinada a 8% do orçamento do EF26 do governo Biden, por um total de cerca de US $ 50 bilhões”.

The Washington Post Primeiro, ele informou que o secretário de Defesa Pete Hegseth havia ordenado aos altos funcionários da defesa que escrevessem os cortes propostos para 24 de fevereiro, de acordo com um memorando na terça -feira.

O documento incluiu uma lista de 17 categorias que o governo Trump deseja isentar o corte do orçamento, incluindo operações na fronteira sul dos Estados Unidos, a modernização da defesa de armas e mísseis nucleares e a aquisição de drones de ataque unidirecional e outros Munição, informou o post.

“O Departamento de Defesa está realizando esta revisão para garantir que estamos fazendo o melhor uso dos dólares dos contribuintes de uma maneira que ofereça as prioridades de defesa do presidente Trump de maneira eficiente e eficaz”, disse Salesss.

Os cortes provavelmente serão difíceis para o Congresso. O Pentágono tem um orçamento atual de aproximadamente US $ 850 bilhões, com os legisladores de ambos os lados do acordo. O número é necessário para impedir as ameaças da Rússia e da China.

