O aluno alega irregularidade no Karyavattom College em Kerala Capital

O Karyavattom Government College está sob o scanner depois de uma queixa treinada apresentada por um estudante de primeiro ano de biotecnologia. Segundo os relatos, uma investigação preliminar do comitê anti -registro da universidade confirmou o incidente.

O autor alegou que sete estudantes do terceiro ano o submeteram a abuso físico e mental. O Comitê Anti-Ragging verificou as reivindicações depois de examinar as imagens de CCTV e entrevistar testemunhas.

O incidente foi desenvolvido após uma briga violenta entre estudantes mais velhos e júnior em 11 de fevereiro, durante o qual os idosos supostamente derrotaram o amigo do demandante. Ambas as partes apresentaram queixas diante da polícia de Kazhakuttam.

Segundo o autor, os estudantes mais velhos o sequestraram mais tarde, amarraram -o em uma sala e o submeteram a agressão física. Ele apresentou formalmente uma queixa contra os idosos na polícia de Kazhakuttam e no diretor da universidade. Fontes policiais disseram que um caso será registrado com base nas descobertas.