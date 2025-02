O aluno “Too Gifted” é rejeitado, promovido por Tar

Rejeitado porque cognitivamente “muito talentoso”Assim, O segundo morador do garoto da mídia na província de Vicenza foi promovido por Tar Veneto, que aceitou o apelo dos pais do aluno contra a decisão da escola.

De fato, a frase para meninos não mudará as coisas porque já foi admitida na terceira maneira provisória. No entanto, os juízes administrativos mostraram que a mesma escola foi compensada, o que não atenderia a este caso com ferramentas para apoiar pessoas com habilidades intelectuais mais altas. Uma decisão que também trouxe Para condenar o Ministério da Educação e Mérito, que terá que pagar o custo de uma briga por 2.000 euros.

Na pupila, foi encontrada uma estrutura de “mais equipamentos cognitivos”, causando elementos de ansiedade e tendência ao perfeccionismo, bem como à baixa auto -estima na sala de aula. Uma imagem que os especialistas define como “neurodiversidade do superávit cognitivo” e enfatiza que “necessidades educacionais especiais” (BES) enfrentam planos educacionais personalizados.

De acordo com o uso da família, no entanto, a escola não se importava com esse aspecto. De fato, contradiz os meninos nas atividades de verão para recuperação, mas excluiria que as dívidas de treinamento seriam cumpridas.

O gerente da escola avaliaria sua situação sem deixar o conselho expresso de classe.

De acordo com os juízes administrativos, a falta do instituto diz respeito às primeiras atividades de ensino que frequentemente carregavam crianças “em excesso”, restrições às tarefas de rotina ou as substituem por tipos mais criativos. Seria útil integrar atividades com “exigentes e motivadores” conhecimentos e tarefas, adicionar materiais de ensino e aprofundamento mais complexos, considere a possibilidade de processos mais criativos e “diferentes” em comparação com o habitual.

Sentir -se desconfortável, porque “diferente” em comparação com a média das crianças pode ser aliviado pelo trabalho com companheiros e por eles, com uma mediação de professores, e também seria observado com um senso de exclusão, vulnerabilidade emocional e imaturidade. Por tudo isso, o alcatrão no final de sua análise aceitou o recurso enviado por um advogado de família e cancelou a rejeição.

