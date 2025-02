O americano Sagui Dekel Chen está em casa depois de ser libertado pelo Hamas: Rubio

O americano Sagui Dekel Chen está “em casa e seguro” com sua família, um dia depois que o Hamas, secretário de Estado, Marco Rubio o liberou, confirmou domingo.

Chen estava entre os três homens lançados em Khan Youis no sábado, na última vitória do frágil acordo de incêndio entre Israel e Hamas.

O Hamas também lançou o argentino israelense e russo israelense Alejandro (Sasha) Tropfanov, as Forças de Defesa Israel (IDF)confirmado.

Os três homens foram retirados de Kibutz Nir Oz durante o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023 do Hamas a Israel, quando mataram cerca de 1.200 israelenses e levaram cerca de 250 pessoas em cativeiro.

“O presidente Trump continua cumprindo sua promessa de levar os americanos para casa. Sagui Dekel Chen e outros dois reféns foram jogados pelo Hamas em Gaza após quase 500 dias de cativeiro horrível ”, disse Rubio em comunicado no domingo.

“Sou grato por eles estarem de volta em casa e seguros com suas famílias”, acrescentou.

Chen estava entre os últimos americanos vivos permanecendo em cativeiro. O Departamento de Estado observou que o Hamas ainda tem 73 reféns, incluindo o nativo de Nova Jersey, Edan Alexander, que acabara de se formar no ensino médio, e os restos de quatro americanos adicionais que foram mortos em Gaza.

“Todos devem voltar para casa agora”, continuou Rubio em sua declaração oficial. “O fato de esses terroristas continuarem com reféns e até cadáveres refletem sua depravação doente. Eu chamo nossos parceiros para ajudar a impressionar os líderes do Hamas que estão brincando com fogo.

Em uma publicação na plataforma social X, Rubio acrescentou: “Sagui está em casa! O Hamas em Gaza, em Gaza, lançou Sagui Dekel Chen e mais dois reféns em Gaza, graças à força e liderança do @Potus.

“Fique forte Edan, teremos você em casa em breve!” Ele escreveu.

Fonte