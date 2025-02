O aparecimento de Fariz RM quando preso novamente relacionado a drogas, seu rosto curvou -se apáricamente

Yakarta, Viva – O músico Fariz RM, novamente lidando com a polícia relacionada à polícia. Quando preso, Fariz usa apenas uma camisa e calça.

Isso é conhecido pelas fotos obtidas. Fariz olha com uma camisa branca de pescoço em V. Vamos continuar deslocando o artigo completo abaixo.

Enquanto as calças são negras. Fariz também usava uma toalha branca.

Seu rosto parecia lento quando a polícia foi levada para a sede da polícia do metrô do sul de Yakarta.

Ele olhou para baixo quando liderava dois pesquisadores. Quando ele foi para Golres, Fariz só usava sandálias.

Ele relatou anteriormente, Fariz RM voltou a lidar com a polícia. Ele foi preso novamente com relação ao suposto abuso de narcóticos.

“É verdade que as iniciais do FRM são garantidas”. O chefe da Unidade de Investigação de Narcóticos da Polícia do Metro do Sul de Yakarta, vice -comissário de polícia da polícia, Andri Kurniawan, na quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025.

O Fariz RM foi preso pela primeira vez por casos de drogas em 2007.

Então, em 2015, Fariz foi novamente preso pela polícia pelo mesmo caso. Sem desistir, em agosto de 2018, Fariz foi preso novamente por casos de drogas.

 Fariz RM Foto: Festival de Jazz Pambanan 2022