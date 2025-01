O apoio total de Jokowi a Megawati atenderá Prabowo: muito bom, muito bom

Sozinho, AO VIVO – O sétimo presidente da República da Indonésia, Joko Widodo, respondeu favoravelmente ao encontro planeado entre o presidente geral do Partido Democrático de Luta Indonésio (PDIP), Megawati Soekarnoputri, e o presidente geral do Partido Gerindra, que também é presidente da República da Indonésia, Prabowo Subianto.

“Muito bom, muito bom, para um país tão grande como a Indonésia”, disse Jokowi, quando se encontrou na sua residência privada em Solo, na quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

Segundo ele, o encontro entre as duas figuras trouxe um bom clima para a estabilidade política. Segundo ele, o abraço mútuo deve ser feito em prol do desenvolvimento futuro da Indonésia.

“Abraçar esta unidade proporcionará uma boa força ao nosso desenvolvimento nacional porque a estabilidade política também afectará o nosso sector económico”, disse ele.

 Militares VIVA: Tenente General Prabowo e Megawati do TNI na Universidade de Defesa.

Depois, depois de uma reunião entre Prabowo e Megawati sobre a conveniência de eliminar a posição do PDIP como partido da oposição, o antigo presidente da Câmara de Solo sublinhou também que iria aproveitar o lado bom do encontro entre duas figuras que estavam em desacordo nas eleições presidenciais. de 2024.

“Wong reunião, mencionei antes como seria bom se houvesse uma reunião”, disse ele.

Anteriormente, o Presidente do PDIP DPP, Ahmad Basarah, revelou que o Presidente Geral, Megawati Soekarnoputri, se reuniria definitivamente com o Presidente da República da Indonésia, Prabowo Subianto. No entanto, ele não se atreveu a especular sobre a hora.

Basarah explicou que havia pelo menos duas razões pelas quais ela estava otimista de que os dois definitivamente se encontrariam. Em primeiro lugar, porque ambos admiram a figura do primeiro presidente da República da Indonésia, Soekarno, também conhecido como Bung Karno. Em segundo lugar, a crise global ameaça e exige que as elites indonésias façam a paz entre si.

“Portanto, na minha opinião, é o fator Bung Karno que unirá a Sra. Mega e o Sr. Prabowo, além da excelente amizade entre os dois. E a Sra. Mega está preocupada que várias crises globais tenham um impacto direto sobre o destino do povo e da nação indonésios”, disse Basarah no Complexo do Parlamento, Jacarta, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

Basarah continuou, os planos para um encontro e amizade entre Megawati e Prabowo foram iniciados há vários meses através dos quadros Gerindra e PDIP.

“Um dos sinais de que a Sra. Megawati estava disposta a planejar uma reunião com o Sr. Prabowo Subianto foi transmitido na mensagem da Sra. Mega, que ela me instruiu a transmitir ao Sr. Prabowo através do Secretário Geral de Gerindra, Ahmad Muzani, no dia 17 de outubro de 2024 em o gabinete do Presidente do MPR no Edifício Nusantara III, Complexo DPR/MPR/DPD RI”, disse ele.

Segundo Basarah, uma das mensagens de Megawati transmitida a Muzani naquela época foi a mensagem de que Megawati estava disposta a se encontrar com Prabowo após a posse do gabinete.

Espera-se que envie uma mensagem forte de que Megawati e Prabowo um dia se encontrarão pessoalmente. Isso também não tem nada a ver com posições no gabinete.

Além disso, Megawati também explicou porque estava disposta a conhecer Prabowo porque não teve problemas e ainda era uma boa amiga do passado até agora.

“Então, na verdade, a disposição da Sra. Mega de se encontrar com o Sr. Prabowo não é a primeira vez que ela expressa esta mensagem. Ela transmitiu a mensagem de que a Sra. Mega estava disposta a se encontrar com o Sr. Prabowo muito antes”, disse.