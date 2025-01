O Arcebispo Joseph Pamplany chega à casa do bispo

O Arcebispo Joseph Pamplany, nomeado vigário metropolitano do Arcebispo Maior da Igreja Siro-Malabar, Rapahael Thattil, chegou à casa do Arcebispo da cidade no domingo (12 de janeiro de 2025). Ele estava acompanhado pelo ex-administrador apostólico, bispo Bosco Puthur, que renunciou ao cargo, e pelo arcebispo sênior.

O trio de altos funcionários da igreja chegou enquanto a polícia mantinha vigília e bloqueava a porta da frente para todos, exceto aqueles autorizados a entrar no local.

Os bispos chegaram enquanto um grupo de padres rebeldes permanecia dentro do local depois de entrar no sábado, no meio de uma ação policial para despejá-los.

Espera-se que o arcebispo Pamplany assuma o cargo de vigário do arcebispo sênior no domingo e sua chegada à casa do bispo está ligada à sua nova posição, disseram fontes da Igreja.

Ele foi amplamente recebido pelos rebeldes como um líder que pode conciliar o actual conflito na Arquidiocese sobre a questão da liturgia da Missa.

A nomeação de Pamplany foi confirmada no sábado, no final do 33º sínodo da Igreja Siro-Malabar. Também foi anunciada no sábado a aceitação do Papa Francisco do desejo do Bispo Puthur de renunciar por motivos de saúde.