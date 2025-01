O armazenamento acumulado nos reservatórios da bacia de Cauvery é maior que no ano passado

O armazenamento bruto no reservatório de Krishnaraja Sagar em 24 de janeiro de 2025 é maior que o mesmo dia do ano passado. | Crédito da foto: Ma Sriram

O armazenamento acumulado nos quatro principais reservatórios da bacia de Cauvery é maior que o armazenamento durante o período correspondente do ano passado, graças às chuvas abundantes durante o monzón do sudoeste e nordeste em 2024.

A capacidade de armazenamento bruto das quatro barragens (Krishnaraja Sagar (KRS), Kabini, Harangi e Hemavati) é de 114,57 bilhões de pés cúbicos (TMCFT), em comparação com o qual o armazenamento acumulado foi de 87,80 (TMCFT) em 24 de janeiro de 2025. Isso equivale a 77% da capacidade instalada, de acordo com o centro de monitoramento de desastres naturais do estado de Karnataka (KSNDMC).

O armazenamento acumulado no mesmo dia do ano passado foi de 48,43 TMC FT, que reviveu o espectro da seca e a escassez de água potável durante o verão de 2024.

Krishnaraja Sagar (KRS) tem uma capacidade de armazenamento bruto de 49,45 TMC FT e este ano criou um tipo de história com o reservatório permanecendo cheio por quase seis meses. O nível da água no reservatório era de cerca de 124,80 pés, que também é seu nível máximo do reservatório (FRL) até o início de janeiro de 2025.

O nível do reservatório do KRS em 24 de janeiro era de 121,40 pés na frente do FRL de 124,80 pés, e o nível do reservatório do mesmo dia era de 92,08 pés. A capacidade de armazenamento Gross KRS é de 49,45 TMC FT e o armazenamento disponível em 24 de janeiro de 2025 foi de 44,84 TMC FT, enquanto o mesmo dia do ano passado foi de 17,21 TMC FT. ano.

A exaustão atual se deve ao fato de que, desde 10 de janeiro de 2025, a água foi liberada nos canais para facilitar os agricultores a irrigação das colheitas em pé e para garantir que os campos na região final da área de comando também recebam água. De acordo com o Comitê Consultivo de Irrigação da KRS, a água está lançando girando em quatro ciclos.

Haverá download nos canais por 18 dias até 28 de janeiro, após o que não haverá lançamento por 12 dias, e haverá quatro ciclos de “ignição por 18 dias” e “OFF por 12 dias”. Espera -se que isso reduza significativamente os níveis de reservatório, mas o mais discutível é que há água adequada para fins de irrigação e atender às necessidades de água potável até o próximo verão.

O Kabini tem uma capacidade de armazenamento bruto de 19,52 TMC FT, em comparação com o qual a quantidade de água disponível em 24 de janeiro de 2025 era de 16,98 TMC FT. O reservatório de Hemavathi tem uma capacidade de armazenamento bruto de 37,10 TMC ft e a posição de armazenamento foi de 22,17 TMC ft. Em 24 de janeiro de 2025.

Em comparação, a barragem teve 14,96 TMC FT no mesmo dia do ano passado. Harangi, que é uma barragem relativamente pequena, tem uma capacidade máxima de armazenamento de água de 8,50 TMC ft e a água disponível era de 3,79 TMC ft em 24 de janeiro, de acordo com o KSNDMC.