O artista de meio período do Super Bowl parou depois de exibir uma bandeira sudanesa-palestina

Um intérprete no show de médio porte do Super Bow de Kendrick Lamar foi preso no domingo à noite depois de mostrar uma bandeira sudanesa-palestina no campo.

A NFL confirmou A imprensa da associação que o indivíduo será “proibido pela vida de todos os estágios e eventos da NFL”.

O Departamento de Polícia de Nova Orleans também disse que a polícia estava “trabalhando para determinar os cargos aplicáveis ​​neste incidente”.

O indivíduo parou em um carro de suporte usado no desempenho e implantou uma bandeira combinada com as palavras “Sudão” e “Gaza” escritos nele.

A NFL disse à AP que o artista escondeu a bandeira durante o início do show e a revelou no final da apresentação. Segundo relatos, ninguém envolvido na produção sabia que sim.

O desempenho continuou sem uma interrupção importante e a bandeira não parecia ser mostrada na transmissão ao vivo do programa de tempo de Lamar, disse o serviço de notícias.

A colina também se comunicou com a NFL e o Departamento de Polícia de Nova Orleans para comentar.

O desempenho de Lamar destacou alguns de seus maiores sucessos e apresentou Sza e Samuel L. Jackson, com o ator vestido como tio Sam.

O Philadelphia Eagles finalmente venceu os chefes de Kansas City, 40-22.

