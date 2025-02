Já é hora dos americanos “as respostas que merecem”, diz o novo grupo de trabalho para Anna Paulina Luna Decasificação

So -chamado “Black Book” Ele contém uma lista de contatos e os supostos clientes do falecido traficante de sexo Jeffrey Epstein devem ser publicados como parte de uma nova campanha para declarar, o recém -nomeado chefe de um grupo de trabalho especializado.

O Grupo de Trabalho do Congresso foi criado para supervisionar a publicação de arquivos do governo associados a uma ampla gama de tópicos altos, incluindo ataques em 11 de setembro, a origem do Covid-19, OVNI e assassinato do presidente John F. Kennedy, seu irmão e aliado político , Senador Robert F. Kennedy e Campanha de Direitos Cívicos do reverendo Martin Luther King Jr.

Epstein trabalhou como financiador por anos e saiu com os ricos e famosos, apresentando -os com dezenas de mulheres jovens – algumas das quais eram menores na época – e voando para sua ilha particular em um hábito em um jato chamado ‘Lolita Express . ‘

Ele foi preso em 2019 e morreu em sua cela em Manhattan no final daquele ano, governou oficialmente o suicídio. As evidências associadas ao seu caso permaneceram classificadas mesmo após sua morte, e os relatórios da mídia afirmam que o FBI encontrou vídeos que potencialmente contêm material comprometido em seus “Convidados” Durante a busca de sua residência de Nova York e da ilha do Caribe.









O recém -nomeado chefe do Grupo de Trabalho para a desclassificação de segredos federais prometeu trazer à tona algumas dessas informações, juntamente com outros materiais classificados anteriormente.

“O governo federal esconde informações dos americanos há décadas”. Disse a enviada Anna Paulina Luna (R-FLA), pela tarefa de se esforçar. “É hora de dar aos americanos as respostas que eles merecem”. adicionado ua declaração Terça-feira.

Congressia do Partido Republicano do presidente dos EUA Donald Trump, Luna procurou repetidamente “Transparência” no governo federal. O deputado de 35 anos foi eleito para a Câmara dos Deputados em 2022, depois de servir no Exército por seis anos.

O estabelecimento de um grupo de trabalho foi anunciado pelo Comitê de Supervisão de Supervisão e pelo primeiro-ministro James Comer (R-KY), que disse “Faça os esforços do governo Trump para declarar registros de importância nacional”. Trump assinou uma ordem executiva para publicar registros federais associados ao assassinato de dois Kennedys e King logo após sua inauguração em janeiro.

A lista pública de amigos e conhecidos de Epstein inclui o ex -presidente dos EUA, Bill Clinton, e o príncipe britânico Andrew. Trump também conhecia pessoalmente Epstein desde os anos 80 e supostamente voou “Lolita Express” Jato particular.

O presidente dos EUA já negou visitar a ilha privada de Epstein e afirma ter interrompido os laços com ele nos anos 90, anos antes da primeira prisão de Epstein por procurar a prostituição em 2006. Trump sugeriu a possibilidade de edição dos arquivos de Epstein em uma entrevista a setembro de 2024. Podcast Lex Fridman.