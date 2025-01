O ator da DC indicado ao Oscar, Djimon Hounsou, diz que é “definitivamente mal pago”

Djimon Hounsou Ele apareceu em cerca de vinte filmes e programas de televisão de Hollywood desde 1990, incluindo Gladiador (2000), Eragon (2006) e Furious 7 (2015). Ele também interpretou vários personagens em vários Projetos Marvel e DCcomo Guardiões da Galáxia, Capitã Marvel, Aquaman e Shazam! Fúria dos deuses. No entanto, Hounsou revelou em uma entrevista recente que ainda estava com dificuldades financeiras e era “definitivamente mal pago”.

Djimon Hounsou de Furious 7 e Shazam! está ‘lutando para ganhar a vida’

Djimon Hounsou recebeu duas indicações ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, por In America (2004) e Blood Diamond (2007).

Apesar disso, e da prolífica presença do ator nas telonas e nas telonas ao longo dos anos, ele afirmou que passou por problemas financeiros, durante entrevista ao Vozes africanas fazendo mudanças na CNN.

Quando questionado sobre como Hollywood mudou em termos de representação africana desde o início até agora, Hounsou disse: “Ah, sim, devo dizer que mudou bastante. Porque quando saí com Amistad (no qual ele interpretou Sengbe Pieh/Joseph Cinqué), eles me indicaram para o Globo de Ouro, mas me ignoraram para o Oscar. “Falando sobre o fato de que eles pensaram que eu tinha acabado de sair do navio e das ruas, onde Steven Spielberg me usou para este filme.”

O ator de Rebel Moon afirmou que, embora tenha feito isso com sucesso, eles simplesmente não achavam que ele era um ator por quem deveriam mostrar qualquer respeito. Hounsou afirmou que a ideia de diversidade ainda tem um longo caminho a percorrer em Hollywood. Ele acrescentou: “O racismo sistemático não vai mudar assim tão cedo”.

Djimon Hounsou revelou ainda que “ainda estava lutando para ganhar a vida”, apesar de “fazer filmes por mais de duas décadas com duas indicações ao Oscar e de ter participado de muitos filmes de grande sucesso”. Ele continuou: “Ainda estou com dificuldades financeiras. “Definitivamente sou mal pago.”

Quando o entrevistador expressou surpresa, Hounsou disse: “Bem, isso é um sinal para você de que o racismo sistemático não é algo que possa ser abordado levianamente”. A estrela de Black Adam observou que o racismo sistêmico estava tão “enraizado” em tantas coisas que não poderia ser superado. Além disso, segundo Hounsou, a única coisa que uma pessoa pode fazer é enfrentar isso.

Originalmente relatado por Tamal Kundu em super-herói.