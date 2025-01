O ator de All My Children, Colin Egglesfield, revela que seu câncer retornou pela terceira vez

Colin Egglesfieldamplamente reconhecido por seu papel todos os meus filhosrevelou recentemente que está lutando Câncer pela terceira vez. O ator compartilhou a notícia por meio de uma postagem sincera no Instagram, gerando uma onda de apoio de seus fãs e simpatizantes.

Isso é o que Egglesfield disse em sua declaração sobre a recaída do câncer.

Colin Egglesfield é diagnosticado com câncer pela terceira vez

A estrela de All My Children, Colin Egglesfield, falou sobre ter sido diagnosticado com câncer novamente em uma postagem recente que ele fez no Instagram. Na postagem, Egglesfield compartilhou um carrossel de fotos documentando seu tratamento no City of Hope Cancer Center, em Phoenix.

Em sua postagem, Egglesfield falou sobre as lutas que enfrentou desde seu recente diagnóstico. Ele escreveu: “O início deste ano não foi dos mais fáceis, mas no espírito do que disse na minha entrevista, esta é mais uma oportunidade para decidir quem escolho ser face às incertezas e desafios na minha mais recente vida. diagnóstico de câncer.”

Egglesfield revelou que recentemente foi diagnosticado com câncer de próstata e passou por uma cirurgia. Ele compartilhou imagens de si mesmo usando um andador para apoio e uma foto pós-cirurgia para atualizar os fãs sobre o progresso de sua recuperação. Dando uma atualização sobre seu estado atual, ele disse: “Ainda estou um pouco dolorido, mas estou progredindo e estou determinado a voltar mais forte e saudável do que nunca, especialmente com a ajuda do meu andador sexy”.

Em 2006, o ator de Melrose Place foi diagnosticado com câncer testicular. No entanto, ele foi submetido a uma cirurgia para neutralizar isso. No entanto, durante outro check-up foi revelado que o câncer havia se espalhado para o outro testículo, naquele que foi seu segundo diagnóstico de câncer. (através Parada)

Em seu recente Instagram Em sua postagem, Egglesfield também forneceu uma atualização sobre seu primeiro exame pós-operatório e expressou sua gratidão à equipe do City of Hope. Ele escreveu: “Primeiro check-up após a cirurgia. As coisas estão indo na direção certa e me sinto positivo. em grande parte devido às pessoas incríveis do hospital @cityofhope e sua incrível equipe @cityofhopecancerfighters.”