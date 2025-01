O ator principal da terceira temporada do Squid Game revela se Gi-Hun é filho de Oh Il-nam

O final de suspense de O jogo de lula 2ª temporada gerou várias teorias de fãs sobre Temporada 3e Lee Byung Hunquem retrata o Frontman na série, ele saiu para abordar os três mais famosos. Isso inclui uma teoria que sugere que Lee Jung-jae Seong Gi-hun é filho de Oh Il-nam. Agora, Byung-hun compartilhou sua opinião sobre as especulações em torno da 3ª temporada, fornecendo mais contexto para brincar até a próxima edição chegar.

Lee Byung-hun sobre se três teorias da 3ª temporada do Squid Game são verdadeiras

O ator apareceu recentemente em uma entrevista ao lado de Lee Jung-jae, respondendo a três grandes especulações sobre a terceira temporada de Squid Game.

Em Primeiro nos deliciamos com o quente versusLee Byung-Hun abordou as teorias dos fãs, incluindo se Gi-Hun é filho de Oh Il-nam e se o líder poderia estar se passando por um policial disfarçado. O ator sul-coreano se deparou com outra postulação que sugeria que a ilha do Squid Game poderia na verdade ser um navio em movimento.

De acordo com as regras do programa Hot Ones Versus, os entrevistados têm a opção de responder corretamente à pergunta ou consumir as asinhas super picantes que lhes são apresentadas. Ao ouvir as três teorias, Byung-hun respondeu: “Honestamente, nenhuma delas estava correta”.

No entanto, Jung-jae respondeu instantaneamente à resposta de sua co-estrela dizendo: “Então coma”. Ele então acrescentou: “Você basicamente se recusou a responder”, sugerindo que Byung-hun não respondeu honestamente às perguntas dos fãs. O ator do Front Man então confirmou seu jogo sobre esconder fatos sobre a 3ª temporada do Squid Game, dizendo: “Isso significa que tenho que estragar o final da 3ª temporada aqui mesmo? Quero dizer, se é isso que você quer, eu escolherei fazer isso.”

Byung-hun finalmente mudou a conversa dizendo: “O final da 3ª temporada é… Front Man… seu personagem… vai tirar a máscara e dizer… eu sou seu pai”, referindo-se a pegadinha com o personagem icônico de Darth Vader. Linha Star Wars: O Império Contra-Ataca.

Embora Lee Byun-hun não tenha conseguido confirmar nada sobre a terceira temporada do Squid Game, sua hesitação em se comprometer com sua resposta sugere que uma das teorias pode ser verdadeira. Os fãs terão apenas que esperar até a estreia da terceira temporada do Squid Game, ainda este ano, para ver como será o capítulo final do arco de Gi-Hun.